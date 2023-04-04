https://ria.ru/20230404/goroda-1862833118.html

Еще два города в Липецкой области признаны комфортными для жизни

Еще два города в Липецкой области признаны комфортными для жизни - РИА Новости, 04.04.2023

Еще два города в Липецкой области признаны комфортными для жизни

По результатам индекса качества городской среды Минстроя России за 2022 год липецкие города Данков и Задонск пополнили список комфортных для жизни, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:54

2023-04-04T10:54

2023-04-04T10:54

липецкая область

игорь артамонов

данков

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ЛИПЕЦК, 4 апр – РИА Новости. По результатам индекса качества городской среды Минстроя России за 2022 год липецкие города Данков и Задонск пополнили список комфортных для жизни, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в 2021 году Минстрой РФ признал комфортными для жизни шесть городов региона – Липецк, Грязи, Елец, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань. В 2022 их список пополнили Данков и Задонск, набрав 206 и 196 баллов. Причём Данков попал в число городов России, показавших наибольшую динамику за прошедший год – его индекс вырос на 26 баллов по сравнению с 2021 годом.Артамонов отметил, что индекс качества городской среды является одним из тех важнейших показателей, на основании которого принимаются решения относительно дальнейшего развития того или иного города. Он рассчитывается на основании 36 индикаторов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Специалисты оценивают показатели благоустройства, качества общественных пространств, состояния жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченности коммунальной инфраструктурой, уровня безопасности дорог. "Липецкая область принимает участие в различных федеральных программах и конкурсах, при этом большое внимание уделяется синхронизации национальных проектов и программ. Благодаря комплексному подходу нам удаётся достигать высоких результатов, однако на этом останавливаться не планируем – работа по повышению качества жизни липчан будет продолжена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230403/lipetsk-1862597296.html

данков

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Артем Смирнов

игорь артамонов, данков