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В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 04.04.2023 (обновлено: 08:24 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/gorlovka-1862803545.html
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада - РИА Новости, 04.04.2023
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:06
2023-04-04T08:24
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
иван приходько
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детского сада, пострадавших нет.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.40 выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке.
горловка
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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горловка, происшествия, иван приходько, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Иван Приходько, Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Горловки два снаряда взорвались на территории детсада

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детского сада, пострадавших нет.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
«

"В результате обстрела пгт Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада №43 "Росинка". Без пострадавших", - написал Приходько.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.40 выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияИван ПриходькоПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная Республика
 
 
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