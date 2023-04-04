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В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада - РИА Новости, 04.04.2023
В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:06
2023-04-04T08:06
2023-04-04T08:24
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
иван приходько
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детского сада, пострадавших нет.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.40 выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке.
горловка
пантелеймоновка (горловский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Горловки два снаряда взорвались на территории детсада