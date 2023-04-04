https://ria.ru/20230404/gorlovka-1862803545.html

В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада

В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада - РИА Новости, 04.04.2023

В Горловке украинские снаряды взорвались на территории детсада

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:06

2023-04-04T08:06

2023-04-04T08:24

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

иван приходько

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детского сада, пострадавших нет.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.40 выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке.

горловка

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, происшествия, иван приходько, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика