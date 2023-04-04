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Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах - РИА Новости, 04.04.2023
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14:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/futbol-1862833509.html
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах - РИА Новости, 04.04.2023
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
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Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
audio/mpeg
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
audio/mpeg
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спорт, амкар, фк амкар, сахалин, сахалин, южно-сахалинск, сахалин (южно-сахалинск, ж), аудио
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Истории.doc

Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах

Истории.doc
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Вчера, 14:00
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Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Ирина Любина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docСпортАмкарФК АмкарСахалинСахалинЮжно-СахалинскСахалин (Южно-Сахалинск, ж)
 
 
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