https://ria.ru/20230404/futbol-1862833509.html

Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах

Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах - РИА Новости, 04.04.2023

Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах

Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?

2023-04-04T14:00

2023-04-04T14:00

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истории.doc

спорт

амкар

фк амкар

сахалин

сахалин

южно-сахалинск

сахалин (южно-сахалинск, ж)

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Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются? audio/mpeg

Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются? audio/mpeg

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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