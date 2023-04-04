https://ria.ru/20230404/futbol-1862833509.html
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах - РИА Новости, 04.04.2023
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
2023-04-04T14:00
2023-04-04T14:00
2023-04-04T14:00
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Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
audio/mpeg
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?
audio/mpeg
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РИА Новости
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Истории.doc, Спорт, Амкар, ФК Амкар, Сахалин, Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалин (Южно-Сахалинск, ж)
Старые стадионы, долги — и любовь. Ради чего играют в футбол в низших лигах
Футбольные команды из премьер-лиги получают щедрое финансирование и тренируются на лучших стадионах. Команды низших лиг часто довольствуются старыми зданиями или остаются без средств. Почему они продолжают играть, и с какими еще трудностями сталкиваются?