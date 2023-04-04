https://ria.ru/20230404/fsin-1862941210.html
В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО
В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО - РИА Новости, 04.04.2023
В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО
Многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:46
2023-04-04T15:46
2023-04-04T15:49
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общественная наблюдательная комиссия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о предстоящей проверке, заявил РИА Новости председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков. Данный проект приказа опубликован на федеральном портале проектов и нормативных актов. Так, ФСИН РФ хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах. По его словам, более 50 представителей региональных комиссий выступили против предложения ФСИН, при этом сами правозащитники на обсуждение проекта не приглашались. Глава московской ОНК подчеркнул, что принятие проекта приказа – "начало конца института, который строился 15 лет". "Мы будем обращаться к коллегам из СПЧ, уполномоченным, всей широкой общественности с просьбой поддержать нас и не разрушать институт. Напоминая еще раз, что институт работает для того, чтобы не страдали люди, для искоренения насилия, унижений и зла", - подытожил Волков. В свою очередь член ОНК Москвы Александр Мальцев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что ФСИН своим предложением выходит за рамки, установленные федеральным законом "Об общественном контроле". Он пояснил, что сейчас правозащитники по срочному обращению, например о пытках, могут сразу приехать с проверкой. В пояснительной записке к проекту приказа ФСИН отмечается, новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общественная наблюдательная комиссия
В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО
ОНК: многие правозащитники уйдут, если ФСИН обяжет заранее уведомлять о визитах в СИЗО
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о предстоящей проверке, заявил РИА Новости председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.
Данный проект приказа опубликован на федеральном портале проектов и нормативных актов. Так, ФСИН РФ хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах.
«
"Если проект приказа директора ФСИН … будет принят, то общественный контроль, деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена", - считает Волков.
По его словам, более 50 представителей региональных комиссий выступили против предложения ФСИН, при этом сами правозащитники на обсуждение проекта не приглашались.
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"Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены", - подчеркнул Волков.
Глава московской ОНК подчеркнул, что принятие проекта приказа – "начало конца института, который строился 15 лет".
"Мы будем обращаться к коллегам из СПЧ, уполномоченным, всей широкой общественности с просьбой поддержать нас и не разрушать институт. Напоминая еще раз, что институт работает для того, чтобы не страдали люди, для искоренения насилия, унижений и зла", - подытожил Волков.
В свою очередь член ОНК Москвы Александр Мальцев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что ФСИН своим предложением выходит за рамки, установленные федеральным законом "Об общественном контроле".
Он пояснил, что сейчас правозащитники по срочному обращению, например о пытках, могут сразу приехать с проверкой.
«
"Но если предложение ФСИН будет принято, то за 48 часов у сотрудников изолятора будет возможность даже вывезти из СИЗО человека, который, возможно, подвергался пыткам", - добавил Мальцев.
В пояснительной записке к проекту приказа ФСИН отмечается, новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".
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