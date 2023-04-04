https://ria.ru/20230404/fsin-1862941210.html

В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО

В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО - РИА Новости, 04.04.2023

В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО

Многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:46

2023-04-04T15:46

2023-04-04T15:49

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общественная наблюдательная комиссия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят проект ФСИН, который обяжет правозащитников за 48 часов предупреждать изоляторы о предстоящей проверке, заявил РИА Новости председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков. Данный проект приказа опубликован на федеральном портале проектов и нормативных актов. Так, ФСИН РФ хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах. По его словам, более 50 представителей региональных комиссий выступили против предложения ФСИН, при этом сами правозащитники на обсуждение проекта не приглашались. Глава московской ОНК подчеркнул, что принятие проекта приказа – "начало конца института, который строился 15 лет". "Мы будем обращаться к коллегам из СПЧ, уполномоченным, всей широкой общественности с просьбой поддержать нас и не разрушать институт. Напоминая еще раз, что институт работает для того, чтобы не страдали люди, для искоренения насилия, унижений и зла", - подытожил Волков. В свою очередь член ОНК Москвы Александр Мальцев в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что ФСИН своим предложением выходит за рамки, установленные федеральным законом "Об общественном контроле". Он пояснил, что сейчас правозащитники по срочному обращению, например о пытках, могут сразу приехать с проверкой. В пояснительной записке к проекту приказа ФСИН отмечается, новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".

https://ria.ru/20221212/sizo-1838059139.html

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия