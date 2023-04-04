https://ria.ru/20230404/fondy-1862932003.html

Путин поручил продумать докапитализацию региональных промышленных фондов

Путин поручил продумать докапитализацию региональных промышленных фондов - РИА Новости, 04.04.2023

Путин поручил продумать докапитализацию региональных промышленных фондов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о докапитализации региональных промышленных фондов. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:23

2023-04-04T15:23

2023-04-04T15:23

экономика

москва

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о докапитализации региональных промышленных фондов. "Нужно повысить эффективность и долю участия в поддержке проектов со стороны региональных фондов развития промышленности. Здесь нужно подумать над этими гарантиями и так далее... Все равно возникает вопрос, если бюджеты регионов каких-то позволяют, как у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.), ну что же гарантировать, тогда гарантии нужно давать. А если своих ресурсов не хватает, тогда надо записывать это в госдолг, потому что тогда за спиной гарантирующих субъектов встает федеральный бюджет. Или это пустая гарантия, которая ничего не будет значить для участия экономической деятельности. Но продумать это, конечно, нужно обязательно", - сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. В ряде случаев, по его словам, такие региональные фонды могут и должны более эффективно участвовать в реализации региональных проектов "с учетом местной специфики". "Поэтому прошу правительство поработать и подумать над возможностью докапитализации в региональных фондах, в том числе с использованием средств ФНБ, определить конкретные суммы и этапы докапитализации. Понимаю, что мы очень бережно подходим к ФНБ и это правильно, но исходя из необходимости нужно посмотреть на то, как и по каким программам у нас идут расходы в рамках ФНБ. Ведь некоторые из этих крупных проектов, которые финансируется нами из ФНБ, они по целому ряду обстоятельств, в том числе объективного характера, связанного с этими санкциями, о которых мы говорим, они так или иначе все равно вправо сдвигаются, на более отдаленную перспективу. А значит ресурсы там освобождаются. Я не говорю, что нужно бездумно это делать, конечно, нужно все посчитать, но такой источник надо иметь в виду", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, владимир путин