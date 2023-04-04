https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862886361.html

Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023

Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске

МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением задач данного подразделения, говорится во вторник РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:20

2023-04-04T13:20

2023-04-04T14:38

финляндия

петрозаводск

в мире

россия

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением задач данного подразделения, говорится во вторник в заявлении ведомства."Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Петрозаводского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Временное закрытие отделения означает приостановку деятельности на неопределенный срок. По оценке министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндии нет необходимости содержать отделение в Петрозаводске, поскольку основные задачи отделения значительно сократились", - говорится в сообщении.При необходимости деятельность в Петрозаводске может быть возобновлена позднее, уточняют в министерстве.Петрозаводский офис был создан в 1990 году, его задачи были сосредоточены на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и развитии регионального и приграничного сотрудничества.В начале этого года министерство иностранных дел приняло аналогичное решение в отношении Мурманского представительства. И Петрозаводск, и Мурманск находились в ведении генерального консульства в Санкт-Петербурге."Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжит свою деятельность. Данное решение не влияет на функционирование российских дипломатических представительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает сеть своих представительств и корректирует ресурсы в соответствии с текущими потребностями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230331/genkonsulstvo-1862218499.html

https://ria.ru/20230331/argentina-1862008134.html

https://ria.ru/20230404/litva-1862858523.html

финляндия

петрозаводск

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, петрозаводск, в мире, россия, туризм, новости - туризм, санкт-петербург