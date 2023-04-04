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Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
13:20 04.04.2023 (обновлено: 14:38 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862886361.html
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске
МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением задач данного подразделения, говорится во вторник РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:20
2023-04-04T14:38
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением задач данного подразделения, говорится во вторник в заявлении ведомства."Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Петрозаводского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Временное закрытие отделения означает приостановку деятельности на неопределенный срок. По оценке министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндии нет необходимости содержать отделение в Петрозаводске, поскольку основные задачи отделения значительно сократились", - говорится в сообщении.При необходимости деятельность в Петрозаводске может быть возобновлена позднее, уточняют в министерстве.Петрозаводский офис был создан в 1990 году, его задачи были сосредоточены на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и развитии регионального и приграничного сотрудничества.В начале этого года министерство иностранных дел приняло аналогичное решение в отношении Мурманского представительства. И Петрозаводск, и Мурманск находились в ведении генерального консульства в Санкт-Петербурге."Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжит свою деятельность. Данное решение не влияет на функционирование российских дипломатических представительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает сеть своих представительств и корректирует ресурсы в соответствии с текущими потребностями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230331/genkonsulstvo-1862218499.html
https://ria.ru/20230331/argentina-1862008134.html
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Финляндия, Петрозаводск, В мире, Россия, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске

МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. МИД Финляндии заявил о решении временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске в связи с сокращением задач данного подразделения, говорится во вторник в заявлении ведомства.
"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Петрозаводского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Временное закрытие отделения означает приостановку деятельности на неопределенный срок. По оценке министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндии нет необходимости содержать отделение в Петрозаводске, поскольку основные задачи отделения значительно сократились", - говорится в сообщении.
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При необходимости деятельность в Петрозаводске может быть возобновлена позднее, уточняют в министерстве.
Петрозаводский офис был создан в 1990 году, его задачи были сосредоточены на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и развитии регионального и приграничного сотрудничества.
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В начале этого года министерство иностранных дел приняло аналогичное решение в отношении Мурманского представительства. И Петрозаводск, и Мурманск находились в ведении генерального консульства в Санкт-Петербурге.
"Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжит свою деятельность. Данное решение не влияет на функционирование российских дипломатических представительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает сеть своих представительств и корректирует ресурсы в соответствии с текущими потребностями", - говорится в сообщении.
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