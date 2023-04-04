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Против крымского мобильного оператора возбудили дело из-за цен на услуги - РИА Новости, 04.04.2023
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12:27 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/fas-1862865590.html
Против крымского мобильного оператора возбудили дело из-за цен на услуги
Против крымского мобильного оператора возбудили дело из-за цен на услуги - РИА Новости, 04.04.2023
Против крымского мобильного оператора возбудили дело из-за цен на услуги
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком" (бренд Winmobile) из-за подозрений в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:27
2023-04-04T12:27
экономика
к-телеком
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
республика крым
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком" (бренд Winmobile) из-за подозрений в установлении монопольно высоких цен на услуги роуминга, рассказали РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что данные услуги формируют стоимость связи для абонентов на территории Крыма и Севастополя. По мнению ведомства, это "ущемляет интересы операторов связи", не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей в этих регионах, а также их абонентов. Служба отмечает, что по результатам анализа экономической обоснованности пришла к выводу о возможности снижения роуминговых ставок оператором. Это даст возможность перед сезоном отпусков привести тарифы для абонентов к уровню, действующему на всей территории страны. "В случае установления вины оператору грозит штраф", - подчеркнули в ФАС. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке сообщила о том, что первичную жалобу на "К-Телеком" подали "Мегафон" и "Вымпелком" еще в августе прошлого года. В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что конечная стоимость связи для абонентов в роуминге зависит от тарифов роуминговых партнеров. "Со своей стороны мы всегда стремимся сделать связь максимально доступной для пользователей", - уточнили в компании. В МТС не ответили на запрос агентства, "Билайн" и "Теле2" отказались от комментариев. На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".
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экономика, к-телеком, федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика крым
Экономика, К-Телеком, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Республика Крым
Против крымского мобильного оператора возбудили дело из-за цен на услуги

ФАС завела дело в отношении крымского мобильного оператора "К-Телеком" из-за цен на услуги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком" (бренд Winmobile) из-за подозрений в установлении монопольно высоких цен на услуги роуминга, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "К-Телеком". Оператор подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по межоператорскому взаимодействию. Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию", - сообщили там.
Уточняется, что данные услуги формируют стоимость связи для абонентов на территории Крыма и Севастополя. По мнению ведомства, это "ущемляет интересы операторов связи", не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей в этих регионах, а также их абонентов.
Служба отмечает, что по результатам анализа экономической обоснованности пришла к выводу о возможности снижения роуминговых ставок оператором. Это даст возможность перед сезоном отпусков привести тарифы для абонентов к уровню, действующему на всей территории страны. "В случае установления вины оператору грозит штраф", - подчеркнули в ФАС.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
ФАС начала расследование нового повышения тарифов "Мегафона" и Tele2
29 декабря 2022, 17:40
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке сообщила о том, что первичную жалобу на "К-Телеком" подали "Мегафон" и "Вымпелком" еще в августе прошлого года.
В "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что конечная стоимость связи для абонентов в роуминге зависит от тарифов роуминговых партнеров. "Со своей стороны мы всегда стремимся сделать связь максимально доступной для пользователей", - уточнили в компании. В МТС не ответили на запрос агентства, "Билайн" и "Теле2" отказались от комментариев.
На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Стало известно, на сколько подорожает мобильная связь в 2023 году
2 февраля, 04:57
 
ЭкономикаК-ТелекомФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Республика Крым
 
 
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