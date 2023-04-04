https://ria.ru/20230404/evrobondy-1863001600.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году - РИА Новости, 04.04.2023
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 6,6 миллиарда... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:27
2023-04-04T18:27
2023-04-04T18:27
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
евробонды
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 6,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. "Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,6 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин. "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации по указанным еврооблигациям исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20230328/ofz-1861257825.html
https://ria.ru/20230315/evrobondy-1858098438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, евробонды
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, евробонды
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году на 6,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2042 году на 6,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении
министерства.
"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,6 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - сообщил Минфин.
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"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации по указанным еврооблигациям исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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