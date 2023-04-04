https://ria.ru/20230404/eksport-1862886180.html

Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года

Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года - РИА Новости, 04.04.2023

Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года

Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:20

2023-04-04T13:20

2023-04-04T13:25

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года - в 2,1 раза, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.Он отметил, что в 2014 году в качестве ответных мер на западные санкции были введены ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции, это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства с ориентацией преимущественно на собственные силы.

https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин