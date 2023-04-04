https://ria.ru/20230404/eksport-1862886180.html
Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года
Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года - РИА Новости, 04.04.2023
Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года
Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:20
2023-04-04T13:20
2023-04-04T13:25
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года - в 2,1 раза, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.Он отметил, что в 2014 году в качестве ответных мер на западные санкции были введены ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции, это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства с ориентацией преимущественно на собственные силы.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2,1 раза с 2014 года
Путин: экспорт российской сельхозпродукции в 2022 году составил 41,6 миллиарда долларов
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года - в 2,1 раза, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Он отметил, что в 2014 году в качестве ответных мер на западные санкции были введены ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции, это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства с ориентацией преимущественно на собственные силы.
«
"Мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции. Для справки: рост производства сельхозпродукции всех категорий вырос у нас с 2014 года по 2022-ой на 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года составит в 2,1 раза", - сказал Путин.
Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок