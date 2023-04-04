https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок
Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок - РИА Новости, 04.04.2023
Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок
Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:58
2023-04-04T11:58
2023-04-04T11:58
экономика
россия
сергей данкверт
михаил мишустин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн, превысив импорт, рассказал на встрече с премьером Мишустиным глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Премьер-министр указал на важность для России статуса надежного поставщика и экспортера. "И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, – это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта. Что важно здесь – нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту", - подчеркнул премьер-министр. Мишустин также добавил, что увеличение сельхозпроизводства должно происходить на фоне благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности. "И конечно, попросил бы вас держать все эти вопросы на особом контроле", - заключил глава кабмина. Данкверт в свою очередь отметил, что Россия за пять лет практически на 40% улучшила качество продукции и в молоке, и в мясе. "Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей данкверт, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Сергей Данкверт, Михаил Мишустин, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок
Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия стала крупным экспортером зерна и мяса
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн, превысив импорт, рассказал на встрече
с премьером Мишустиным глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"Уже можно сказать, что Россия крупнейший производитель продовольствия. Сегодня мы крупные экспортёры зерна, крупные экспортеры мяса, потому что впервые 650 тысяч тонн мяса экспортировали. Да, мы как цивилизованные страны и экспортируем, и импортируем, только теперь экспортируем больше, чем импортируем, на 100 тысяч тонн. А если взять по зерну, то мы крупнейшие уже сегодня и работаем со 140 странами", - сказал Данкверт.
Премьер-министр указал на важность для России статуса надежного поставщика и экспортера. "И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, – это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта. Что важно здесь – нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту", - подчеркнул премьер-министр.
Мишустин также добавил, что увеличение сельхозпроизводства должно происходить на фоне благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности. "И конечно, попросил бы вас держать все эти вопросы на особом контроле", - заключил глава кабмина.
Данкверт в свою очередь отметил, что Россия за пять лет практически на 40% улучшила качество продукции и в молоке, и в мясе. "Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели", - добавил он.
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