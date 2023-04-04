https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html

Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок

Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок - РИА Новости, 04.04.2023

Россия стала крупным экспортером зерна и мяса на мировой рынок

Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:58

2023-04-04T11:58

2023-04-04T11:58

экономика

россия

сергей данкверт

михаил мишустин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн, превысив импорт, рассказал на встрече с премьером Мишустиным глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Премьер-министр указал на важность для России статуса надежного поставщика и экспортера. "И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, – это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта. Что важно здесь – нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту", - подчеркнул премьер-министр. Мишустин также добавил, что увеличение сельхозпроизводства должно происходить на фоне благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности. "И конечно, попросил бы вас держать все эти вопросы на особом контроле", - заключил глава кабмина. Данкверт в свою очередь отметил, что Россия за пять лет практически на 40% улучшила качество продукции и в молоке, и в мясе. "Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей данкверт, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)