https://ria.ru/20230404/eksport-1862855019.html

Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин

Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023

Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин

Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы, заявил Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:52

2023-04-04T11:52

2023-04-04T14:56

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы, заявил Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения.Путин привел приблизительную оценку — экспорт, по словам главы государства, вырос в 2,5 раза. При этом он оговорился, что может "напутать цифры".Глава государства добавил, что сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

https://ria.ru/20230331/zerno-1862236169.html

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2023

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экономика, россия, владимир путин