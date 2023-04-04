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Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин
Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин
Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы, заявил Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:52
2023-04-04T11:52
2023-04-04T14:56
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы, заявил Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения.Путин привел приблизительную оценку — экспорт, по словам главы государства, вырос в 2,5 раза. При этом он оговорился, что может "напутать цифры".Глава государства добавил, что сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы, заявил Путин
Путин: экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза
ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы, заявил Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения.
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"Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился", — сказал президент, общаясь с рабочими.
Путин привел приблизительную оценку — экспорт, по словам главы государства, вырос в 2,5 раза. При этом он оговорился, что может "напутать цифры".
Глава государства добавил, что сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.
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