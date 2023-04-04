https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html
Путин заявил о новом цикле роста российской экономики
Путин заявил о новом цикле роста российской экономики - РИА Новости, 04.04.2023
Путин заявил о новом цикле роста российской экономики
Работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, зафиксирован новый цикл роста российской экономики, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:10
2023-04-04T14:10
2023-04-04T15:35
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, зафиксирован новый цикл роста российской экономики, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций."Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну: это была работа в оперативном — в целом я имею в виду по стране — крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности", — сказал президент.Сегодня он посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения. Путин напомнил о словах одного из своих собеседников во время визита.Он также указал на необходимость создания "финансовых преференций и мер поддержки проектов, направленных на достижение технологического суверенитета". В частности, как пояснил президент, правительству необходимо рассмотреть введение налоговой льготы для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования.При этом, как заметил Путин, это должно быть сделано "максимально прозрачно", чтобы "эти решения ни в коем случае не были коррупционными и чтобы льготы не предоставлялись каким-то своим, а тем, кому они реально необходимы".
https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862903493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о новом цикле роста российской экономики
Президент Путин заявил, что Россия смогла выйти на новый цикл роста экономики
ТУЛА, 4 апр — РИА Новости. Работа в оперативном и крайне напряженном режиме дает позитивные результаты, зафиксирован новый цикл роста российской экономики, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
"Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну: это была работа в оперативном — в целом я имею в виду по стране — крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности", — сказал президент.
Путин назвал меры, способствующие достижению технологического суверенитета
Сегодня он посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения. Путин напомнил о словах одного из своих собеседников во время визита.
«
"Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей предприятия сказал замечательную фразу. Он сказал: "Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, там-то, где мы раньше об этом и не думали". Вот эта фраза — она ключевой является: "Мы вынуждены". И вот я думаю, что, если мы не были бы вынуждены, мы никогда этого и не сделали", — добавил глава государства.
Он также указал на необходимость создания "финансовых преференций и мер поддержки проектов, направленных на достижение технологического суверенитета". В частности, как пояснил президент, правительству необходимо рассмотреть введение налоговой льготы для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования.
При этом, как заметил Путин, это должно быть сделано "максимально прозрачно", чтобы "эти решения ни в коем случае не были коррупционными и чтобы льготы не предоставлялись каким-то своим, а тем, кому они реально необходимы".
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