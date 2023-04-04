Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ

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"Система ЕГЭ, которую здесь некоторые продолжают защищать и хвалить, она несёт в себе изъяны. И в прошлый раз говорили, и сейчас надо подчеркнуть. У нас почему выбирают - вот в прошлом году, если посмотреть - обществознание как самый популярный предмет ЕГЭ? Да потому что легче всего сдавать. Но только с этим обществознанием никто не пойдёт на инженерную специальность", - сказал он в ходе пленарного заседания.