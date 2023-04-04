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Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ - РИА Новости, 04.04.2023
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13:35 04.04.2023 (обновлено: 13:55 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ
Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ - РИА Новости, 04.04.2023
Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ
Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать, хвалить, несет в себе изъяны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:35
2023-04-04T13:55
образование - общество
россия
вячеслав володин
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать, хвалить, несет в себе изъяны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, для того, чтобы сдавать физику, нужно приложить усилия."И по физике, посмотрите, сколько ее не сдало. А сдавая обществознание, получили хорошие отметки. И поэтому тот, кто даже хотел пойти на инженерные дисциплины, учитывая, что физику не сдал, выбрал другой путь. Вот это надо всё в комплекте смотреть, коллеги", - добавил он.
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образование - общество, россия, вячеслав володин, единый государственный экзамен (егэ)
Образование - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Володин заявил об изъянах в системе ЕГЭ

Володин: система ЕГЭ, которую некоторые продолжают хвалить, несет изъяны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать, хвалить, несет в себе изъяны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Система ЕГЭ, которую здесь некоторые продолжают защищать и хвалить, она несёт в себе изъяны. И в прошлый раз говорили, и сейчас надо подчеркнуть. У нас почему выбирают - вот в прошлом году, если посмотреть - обществознание как самый популярный предмет ЕГЭ? Да потому что легче всего сдавать. Но только с этим обществознанием никто не пойдёт на инженерную специальность", - сказал он в ходе пленарного заседания.
По словам Володина, для того, чтобы сдавать физику, нужно приложить усилия.
"И по физике, посмотрите, сколько ее не сдало. А сдавая обществознание, получили хорошие отметки. И поэтому тот, кто даже хотел пойти на инженерные дисциплины, учитывая, что физику не сдал, выбрал другой путь. Вот это надо всё в комплекте смотреть, коллеги", - добавил он.
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Образование - ОбществоРоссияВячеслав ВолодинЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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