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Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усмотрел в приглашении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на министерскую встречу НАТО подрыв единства альянса. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:18

2023-04-04T18:18

2023-04-04T19:08

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петер сийярто

дмитрий кулеба

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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усмотрел в приглашении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на министерскую встречу НАТО подрыв единства альянса.При этом Сийярто еще раз подчеркнул, что Венгрия поддержит любые интеграционные попытки Киева только в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм права, которые были у них до 2015 года.Кроме того, министр еще раз повторил, что страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией.Во время встречи глав МИД стран Североатлантического альянса состоится также заседание комиссии Украина — НАТО. Венгрия вступала против его созыва, но генсек Йенс Столтенберг проигнорировал возражения.Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне вступления в силу украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Кроме того, в Мукачево и некоторых селах сняли венгерские флаги с общественных учреждений, а нескольких руководителей, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили. Из-за этого Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства.

https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html

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в мире, нато, венгрия, украина, россия, петер сийярто, дмитрий кулеба