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Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО
Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усмотрел в приглашении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на министерскую встречу НАТО подрыв единства альянса. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:18
2023-04-04T18:18
2023-04-04T19:08
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усмотрел в приглашении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на министерскую встречу НАТО подрыв единства альянса.При этом Сийярто еще раз подчеркнул, что Венгрия поддержит любые интеграционные попытки Киева только в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм права, которые были у них до 2015 года.Кроме того, министр еще раз повторил, что страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией.Во время встречи глав МИД стран Североатлантического альянса состоится также заседание комиссии Украина — НАТО. Венгрия вступала против его созыва, но генсек Йенс Столтенберг проигнорировал возражения.Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне вступления в силу украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Кроме того, в Мукачево и некоторых селах сняли венгерские флаги с общественных учреждений, а нескольких руководителей, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили. Из-за этого Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства.
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в мире, нато, венгрия, украина, россия, петер сийярто, дмитрий кулеба
В мире, НАТО, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба
Сийярто раскритиковал приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО
Сийярто: приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса
БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усмотрел в приглашении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на министерскую встречу НАТО подрыв единства альянса.
«
"Начинается полуторадневная встреча министров иностранных дел НАТО. <...> Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но мы принимаем участие в заседании в знак конструктивности", — написал он в соцсетях.
При этом Сийярто еще раз подчеркнул, что Венгрия поддержит любые интеграционные попытки Киева только в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм права, которые были у них до 2015 года.
Кроме того, министр еще раз повторил, что страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией
.
Во время встречи глав МИД стран Североатлантического альянса состоится также заседание комиссии Украина — НАТО. Венгрия вступала против его созыва, но генсек Йенс Столтенберг проигнорировал возражения.
Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне вступления в силу украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Кроме того, в Мукачево и некоторых селах сняли венгерские флаги с общественных учреждений, а нескольких руководителей, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, уволили. Из-за этого Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства.
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