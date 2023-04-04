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В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 04.04.2023
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22:46 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/dtp-1863042076.html
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 04.04.2023
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два автомобиля столкнулись в Кирове, два человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:46
2023-04-04T22:46
происшествия
киров
карл маркс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Кирове, два человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД региона. ДТП произошло во вторник в 20.10 на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. "Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo. В результате происшествия, по предварительным данным, два человека погибли и пять получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины происшествия.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, киров, карл маркс, авто, volkswagen group
Происшествия, Киров, Карл Маркс, Авто, Volkswagen Group
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие

В Кирове столкнулись две легковушки, два человека погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Кирове, два человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД региона.
ДТП произошло во вторник в 20.10 на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса.
"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo. В результате происшествия, по предварительным данным, два человека погибли и пять получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины происшествия.
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ПроисшествияКировКарл МарксАвтоVolkswagen Group
 
 
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