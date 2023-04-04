https://ria.ru/20230404/dtp-1863042076.html
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 04.04.2023
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два автомобиля столкнулись в Кирове, два человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T22:46
2023-04-04T22:46
2023-04-04T22:46
происшествия
киров
карл маркс
авто
volkswagen group
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Кирове, два человека погибли, ещё пятеро пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД региона. ДТП произошло во вторник в 20.10 на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. "Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo. В результате происшествия, по предварительным данным, два человека погибли и пять получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины происшествия.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
киров
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происшествия, киров, карл маркс, авто, volkswagen group
Происшествия, Киров, Карл Маркс, Авто, Volkswagen Group
В Кирове столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Кирове столкнулись две легковушки, два человека погибли