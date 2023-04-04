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Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД
Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД - РИА Новости, 04.04.2023
Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД
Иномарка насмерть сбила женщину, которая гуляла ночью по крайней левой полосе на МКАД, сообщают столичные Госавтоинспекция и департамент транспорта. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:42
2023-04-04T13:42
2023-04-04T13:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иномарка насмерть сбила женщину, которая гуляла ночью по крайней левой полосе на МКАД, сообщают столичные Госавтоинспекция и департамент транспорта. Как следует из видео в Telegram-канале дептранса, женщина шла по скоростной трассе, размахивая рукой. В момент, когда она вышла на крайнюю левую полосу, ее сбила иномарка. По данным полиции, авария произошла в ночь на вторник на внешней стороне 92 километра кольцевой дороги. Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Позднее ГИБДД Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии участвовала машина такси. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД
Водитель такси насмерть сбил женщину, гулявшую ночью по крайней левой полосе МКАД
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Иномарка насмерть сбила женщину, которая гуляла ночью по крайней левой полосе на МКАД, сообщают столичные Госавтоинспекция и департамент транспорта
.
Как следует из видео в Telegram-канале дептранса, женщина шла по скоростной трассе, размахивая рукой. В момент, когда она вышла на крайнюю левую полосу, ее сбила иномарка.
По данным полиции, авария произошла в ночь на вторник на внешней стороне 92 километра кольцевой дороги.
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"Водитель автомобиля Geely Atlas совершил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части. В результате ДТП 42-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте", - сообщает ГИБДД в телеграм-канале.
Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Позднее ГИБДД Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии участвовала машина такси. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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