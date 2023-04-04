https://ria.ru/20230404/dtp-1862897388.html

Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД

Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД - РИА Новости, 04.04.2023

Иномарка насмерть сбила женщину, гулявшую ночью по МКАД

Иномарка насмерть сбила женщину, которая гуляла ночью по крайней левой полосе на МКАД, сообщают столичные Госавтоинспекция и департамент транспорта. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:42

2023-04-04T13:42

2023-04-04T13:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иномарка насмерть сбила женщину, которая гуляла ночью по крайней левой полосе на МКАД, сообщают столичные Госавтоинспекция и департамент транспорта. Как следует из видео в Telegram-канале дептранса, женщина шла по скоростной трассе, размахивая рукой. В момент, когда она вышла на крайнюю левую полосу, ее сбила иномарка. По данным полиции, авария произошла в ночь на вторник на внешней стороне 92 километра кольцевой дороги. Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Позднее ГИБДД Москвы в телеграм-канале уточнила, что в аварии участвовала машина такси. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва