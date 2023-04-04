https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html

Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог

Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 04.04.2023

Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2025 года планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:01

2023-04-04T17:01

2023-04-04T17:01

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:230:3230:2048_1920x0_80_0_0_30043345ac296dcbeaa1de472e7ffbec.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2025 года планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой. Он уточнил, что в текущем году планируется завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и федеральную дорогу Сургут - Барсово, а также начать строительство проездов к участкам в восьмом микрорайоне в Лянторе. Помимо этого, по соглашению с ПАО "Сургутнефтегаз" за счет предприятия запланировано заасфальтировать 10 километров дороги Лянтор - Сытомино, 28 километров дороги Ульт-Ягун - Тром-Аган и 7 километров дорог в деревне Русскинской. По договору с ПАО "Роснефть" "РН-Юганскнефтегаз" запланирован ремонт четырех дорог в Угуте. Как уточнили в администрации, в общей сложности в этом году в поселениях Сургутского района планируется отремонтировать порядка 27 тысяч квадратных метров дорог. В ближайшее время большинство объектов будут выставлены на аукцион. По словам главы района, в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог было потрачено 298,7 миллиона рублей. В общей сложности, полностью был проведен капитальный ремонт пяти дорог, по четырем объектам выполнены проектно-изыскательские работы и один крупный объект с высокой степенью готовности по результатам 2022 года переходит в 2023 год.

https://ria.ru/20230330/yugra-1861796156.html

https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, дороги