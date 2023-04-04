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Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 04.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:01 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html
Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 04.04.2023
Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2025 года планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:01
2023-04-04T17:01
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
дороги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2025 года планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой. Он уточнил, что в текущем году планируется завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и федеральную дорогу Сургут - Барсово, а также начать строительство проездов к участкам в восьмом микрорайоне в Лянторе. Помимо этого, по соглашению с ПАО "Сургутнефтегаз" за счет предприятия запланировано заасфальтировать 10 километров дороги Лянтор - Сытомино, 28 километров дороги Ульт-Ягун - Тром-Аган и 7 километров дорог в деревне Русскинской. По договору с ПАО "Роснефть" "РН-Юганскнефтегаз" запланирован ремонт четырех дорог в Угуте. Как уточнили в администрации, в общей сложности в этом году в поселениях Сургутского района планируется отремонтировать порядка 27 тысяч квадратных метров дорог. В ближайшее время большинство объектов будут выставлены на аукцион. По словам главы района, в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог было потрачено 298,7 миллиона рублей. В общей сложности, полностью был проведен капитальный ремонт пяти дорог, по четырем объектам выполнены проектно-изыскательские работы и один крупный объект с высокой степенью готовности по результатам 2022 года переходит в 2023 год.
https://ria.ru/20230330/yugra-1861796156.html
https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, дороги
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Дороги
Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей на ремонт дорог

Сургутский район Югры потратит около 600 миллионов рублей до 2025 года на капремонт дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Укладка асфальтового покрытия автотрассы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2025 года планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«
"На 2023 - 2025 годы запланировали потратить на дороги по 200 миллионов рублей ежегодно. Это бюджетные средства", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в текущем году планируется завершить строительство дороги на Высоком Мысе, капитально отремонтировать три автомобильные дороги в Солнечном, две в Угуте и федеральную дорогу Сургут - Барсово, а также начать строительство проездов к участкам в восьмом микрорайоне в Лянторе.
Помимо этого, по соглашению с ПАО "Сургутнефтегаз" за счет предприятия запланировано заасфальтировать 10 километров дороги Лянтор - Сытомино, 28 километров дороги Ульт-Ягун - Тром-Аган и 7 километров дорог в деревне Русскинской. По договору с ПАО "Роснефть" "РН-Юганскнефтегаз" запланирован ремонт четырех дорог в Угуте.
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Как уточнили в администрации, в общей сложности в этом году в поселениях Сургутского района планируется отремонтировать порядка 27 тысяч квадратных метров дорог. В ближайшее время большинство объектов будут выставлены на аукцион.
По словам главы района, в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог было потрачено 298,7 миллиона рублей. В общей сложности, полностью был проведен капитальный ремонт пяти дорог, по четырем объектам выполнены проектно-изыскательские работы и один крупный объект с высокой степенью готовности по результатам 2022 года переходит в 2023 год.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссияДороги
 
 
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