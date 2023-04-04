https://ria.ru/20230404/doroga-1862849731.html
Россия построит новую дорогу в Херсонскую область, заявил Аксенов
Россия построит новую дорогу в Херсонскую область, заявил Аксенов - РИА Новости, 04.04.2023
Россия построит новую дорогу в Херсонскую область, заявил Аксенов
Дорогу из Херсонской области по Арабатской косе построят для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:37
2023-04-04T11:37
2023-04-04T11:37
херсонская область
россия
геническ
сергей аксенов (политик)
республика крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Дорогу из Херсонской области по Арабатской косе построят для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Построим (дорогу по Арабатской косе). Уже в планах есть. Коллеги сейчас готовят технико-экономическое обоснование. Уже переговорили с врио губернатора Херсонской области Сальдо Владимиром Васильевичем, этот вопрос на федеральный уровень на комиссию сейчас выносим", - сказал Аксенов журналистам. Новая дорога, по его словам, сократит путь из новых регионов России в направлении Кубани через Крымский мост. "Эта дорога сократит сухопутный коридор сильно. Весь транспорт в направлении Крымского моста сможет двигаться по ней", - сказал Аксенов. Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.
https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html
https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862564296.html
херсонская область
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херсонская область , россия, геническ, сергей аксенов (политик), республика крым, краснодарский край
Херсонская область , Россия, Геническ, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Краснодарский край
Россия построит новую дорогу в Херсонскую область, заявил Аксенов
Глава Аксенов: Крым и Херсонскую область соединит новая дорога по Арабатской косе