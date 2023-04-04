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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 12.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:49

2023-04-04T13:49

2023-04-04T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен в северо-западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины