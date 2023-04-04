https://ria.ru/20230404/donetsk-1862848988.html

В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района

В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района - РИА Новости, 04.04.2023

В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района

Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:35

2023-04-04T11:35

2023-04-04T11:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.40 мск по Петровскому району было выпущено десять ракет из РЗСО.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины