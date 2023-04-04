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В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/donetsk-1862848988.html
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района - РИА Новости, 04.04.2023
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района
Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:35
2023-04-04T11:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.40 мск по Петровскому району было выпущено десять ракет из РЗСО.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района

Мэр Донецка Кулемзин: училище посекло осколками при обстреле ВСУ Петровского района

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Петровского района пострадало здание училища № 93 по улице Дунаевского. Повреждены входные двери, крыша, остекление", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.40 мск по Петровскому району было выпущено десять ракет из РЗСО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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