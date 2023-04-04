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В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района - РИА Новости, 04.04.2023
В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района
Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:35
2023-04-04T11:35
2023-04-04T11:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Здание училища повреждено в результате украинского обстрела Петровского района Донецка, сообщил во вторник в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.40 мск по Петровскому району было выпущено десять ракет из РЗСО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке рассказали о последствиях обстрела ВСУ Петровского района
Мэр Донецка Кулемзин: училище посекло осколками при обстреле ВСУ Петровского района