https://ria.ru/20230404/donetsk-1862836335.html

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:01

2023-04-04T11:01

2023-04-04T11:01

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато