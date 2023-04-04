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Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.04.2023
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11:01 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/donetsk-1862836335.html
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:01
2023-04-04T11:01
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка расположен в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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