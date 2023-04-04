Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию
Le Figaro: решение сделать из доллара оружие политического давления сыграло против США
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар.
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"Сделав из своей валюты орудие политического давление на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара", — заявил он.
Французский аналитик назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его мнению, отказ стран от доллара объясняется тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве инструмента давления на других акторов международных отношений. По этой причине, как отметил Жирар, многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах.
"Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для осуществления торговли", — отметил Жирар.
В качестве примера он также привел китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая составляет конкуренцию контролируемой Западом системе SWIFT.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.