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Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию - РИА Новости, 04.04.2023
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05:30 04.04.2023 (обновлено: 11:18 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/dollar-1862795813.html
Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию
Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию - РИА Новости, 04.04.2023
Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию
США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:30
2023-04-04T11:18
сша
брикс
в мире
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар.Французский аналитик назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его мнению, отказ стран от доллара объясняется тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве инструмента давления на других акторов международных отношений. По этой причине, как отметил Жирар, многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах."Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для осуществления торговли", — отметил Жирар.В качестве примера он также привел китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая составляет конкуренцию контролируемой Западом системе SWIFT.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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сша, брикс, в мире, россия, китай
США, БРИКС, В мире, Россия, Китай
Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию

Le Figaro: решение сделать из доллара оружие политического давления сыграло против США

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар.
«
"Сделав из своей валюты орудие политического давление на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара", — заявил он.
Французский аналитик назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его мнению, отказ стран от доллара объясняется тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве инструмента давления на других акторов международных отношений. По этой причине, как отметил Жирар, многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах.
"Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для осуществления торговли", — отметил Жирар.
В качестве примера он также привел китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая составляет конкуренцию контролируемой Западом системе SWIFT.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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