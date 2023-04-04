https://ria.ru/20230404/dollar-1862795813.html

Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию

Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию - РИА Новости, 04.04.2023

Во Франции рассказали, как США сами себя загнали в безвыходную ситуацию

США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:30

2023-04-04T05:30

2023-04-04T11:18

сша

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации, написал в статье для Le Figaro французский обозреватель Рено Жирар.Французский аналитик назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его мнению, отказ стран от доллара объясняется тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве инструмента давления на других акторов международных отношений. По этой причине, как отметил Жирар, многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах."Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для осуществления торговли", — отметил Жирар.В качестве примера он также привел китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая составляет конкуренцию контролируемой Западом системе SWIFT.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, брикс, в мире, россия, китай