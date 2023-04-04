https://ria.ru/20230404/dnr-1862790403.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:39
2023-04-04T02:39
2023-04-04T02:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
россия
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины, а также о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 17 обстрелов.
https://ria.ru/20230404/yasinovataya-1862790817.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 109 боеприпасов