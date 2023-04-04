https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html

Киев преследует семьи, опекающие сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова

Киев преследует семьи, опекающие сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 04.04.2023

Киев преследует семьи, опекающие сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова

Украина преследует российские семьи, которые взяли под опеку детей-сирот из Донбасса, и размещают их личные данные в интернете, следует из бюллетеня о... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:24

2023-04-04T11:24

2023-04-04T11:24

донбасс

украина

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Украина преследует российские семьи, которые взяли под опеку детей-сирот из Донбасса, и размещают их личные данные в интернете, следует из бюллетеня о деятельности детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, который выпустил аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. "Украина преследует российские семьи и взятых ими под опеку детей-сирот Донбасса, а также российских специалистов, задействованных в оказании гуманитарной помощи детям в новых регионах России, и их семьи. В их адрес поступают угрозы по телефону и через социальные сети. В открытом доступе в интернете размещаются личные данные семей и специалистов", - говорится в бюллетене. В аппарате заявили, что работа непосредственно в зонах СВО, общение с детьми и их родителями, анализ публикаций в прессе "свидетельствуют о том, что Украина действует против интересов детей". "Дети не эвакуируются из опасных зон, в том числе, где идут активные военные действия. Дети выступают живым щитом для украинских военных и неонацистских сил… Украина оказывает давление на родителей, чьи дети были направлены на отдых в лагеря и вернулись из лагерей на территории Российской Федерации", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862542525.html

https://ria.ru/20230402/avdeevka-1862448313.html

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донбасс, украина, россия, мария львова-белова