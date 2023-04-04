https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html

Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии

Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии - РИА Новости, 04.04.2023

Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии

Дело депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринева о дискредитации армии передано в суд Железнодорожного района Красноярска. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:37

2023-04-04T09:37

2023-04-04T09:37

происшествия

красноярск

россия

вооруженные силы рф

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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Дело депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринева о дискредитации армии передано в суд Железнодорожного района Красноярска. Как следует из материалов суда, дело в отношении Гринева Игоря Павловича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" поступило в суд 31 марта. Комментариями самого Гринева РИА Новости пока не располагает. На своей странице во "ВКонтакте" Гринев написал, что "вынужден закрыть комментарии в связи с возбуждением дела … из-за доноса". По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.

https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, россия, вооруженные силы рф