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Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии - РИА Новости, 04.04.2023
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09:37 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html
Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии
Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии - РИА Новости, 04.04.2023
Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии
Дело депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринева о дискредитации армии передано в суд Железнодорожного района Красноярска. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:37
2023-04-04T09:37
происшествия
красноярск
россия
вооруженные силы рф
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Дело депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринева о дискредитации армии передано в суд Железнодорожного района Красноярска. Как следует из материалов суда, дело в отношении Гринева Игоря Павловича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" поступило в суд 31 марта. Комментариями самого Гринева РИА Новости пока не располагает. На своей странице во "ВКонтакте" Гринев написал, что "вынужден закрыть комментарии в связи с возбуждением дела … из-за доноса". По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.
https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html
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происшествия, красноярск, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Красноярск, Россия, Вооруженные силы РФ
Красноярского депутата будут судить за дискредитацию армии

Депутата красноярского горсовета от КПРФ Гринева будут судить за дискредитацию армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Дело депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринева о дискредитации армии передано в суд Железнодорожного района Красноярска.
Как следует из материалов суда, дело в отношении Гринева Игоря Павловича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" поступило в суд 31 марта.
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Комментариями самого Гринева РИА Новости пока не располагает. На своей странице во "ВКонтакте" Гринев написал, что "вынужден закрыть комментарии в связи с возбуждением дела … из-за доноса".
По судебной практике, в таких делах депутаты считаются физическими лицами, а не должностными, то есть им грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
В начале февраля суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по нижнему пределу – на 30 тысяч рублей. В конце января такое же наказание получил депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Чуть больший – 35 тысяч рублей – штраф назначен минувшей осенью депутату Законодательного собрания Петербурга Александру Шишлову.
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