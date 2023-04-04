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В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов - РИА Новости, 04.04.2023
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10:21 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/delfiny-1862821381.html
В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов
В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов - РИА Новости, 04.04.2023
В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов
Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:21
2023-04-04T10:21
в мире
тиба (город)
япония
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ТОКИО, 4 апр – РИА Новости. Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и Итиномия, несколько млекопитающих погибли, сообщает агентство Киодо. По данным агентства, в понедельник в полицейское управление префектуры поступило несколько звонков об обнаруженных на берегу дельфинах. В общей сложности специалисты обнаружили 33 особи, подавляющее большинство из которых удалось оттащить обратно в воду. Утром вторника в тех же районах было найдено еще восемь дельфинов. За два дня погибли, по предварительной информации, семь особей. Точная причина, по которой млекопитающих выбросило на берег, пока не называется.
https://ria.ru/20210222/delfiny-1598531682.html
тиба (город)
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в мире, тиба (город), япония
В мире, Тиба (город), Япония
В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов

Киодо: более 40 дельфинов, выброшенных на берег, обнаружили в японской префектуре Тиба

© РИА Новости / Евгения НовоженинаДельфин
Дельфин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Дельфин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 апр – РИА Новости. Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и Итиномия, несколько млекопитающих погибли, сообщает агентство Киодо.
По данным агентства, в понедельник в полицейское управление префектуры поступило несколько звонков об обнаруженных на берегу дельфинах. В общей сложности специалисты обнаружили 33 особи, подавляющее большинство из которых удалось оттащить обратно в воду.
Утром вторника в тех же районах было найдено еще восемь дельфинов.
За два дня погибли, по предварительной информации, семь особей.
Точная причина, по которой млекопитающих выбросило на берег, пока не называется.
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