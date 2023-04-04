https://ria.ru/20230404/delfiny-1862821381.html

В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов

В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов - РИА Новости, 04.04.2023

В японской префектуре Тиба обнаружили на берегу более 40 дельфинов

Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:21

2023-04-04T10:21

2023-04-04T10:21

в мире

тиба (город)

япония

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ТОКИО, 4 апр – РИА Новости. Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и Итиномия, несколько млекопитающих погибли, сообщает агентство Киодо. По данным агентства, в понедельник в полицейское управление префектуры поступило несколько звонков об обнаруженных на берегу дельфинах. В общей сложности специалисты обнаружили 33 особи, подавляющее большинство из которых удалось оттащить обратно в воду. Утром вторника в тех же районах было найдено еще восемь дельфинов. За два дня погибли, по предварительной информации, семь особей. Точная причина, по которой млекопитающих выбросило на берег, пока не называется.

https://ria.ru/20210222/delfiny-1598531682.html

тиба (город)

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тиба (город), япония