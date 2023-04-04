https://ria.ru/20230404/davlenie-1862920344.html

В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск

В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск - РИА Новости, 04.04.2023

В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск

Минск и Москва считают, что истинной причиной давления Запада является не украинский кризис, а стремление США к мировому господству, такое заявление прозвучало... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:01

2023-04-04T15:01

россия

белоруссия

сша

минск

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минск и Москва считают, что истинной причиной давления Запада является не украинский кризис, а стремление США к мировому господству, такое заявление прозвучало на совместной коллегии Службы внешней разведки РФ и Космитета государственной безопасности Белоруссии. В Минске 4 апреля состоялось очередное заседание коллегий КГБ и СВР. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности союзных спецслужб. "Стороны пришли к обоюдному мнению, что истинной причиной беспрецедентного давления Запада на Союз Беларуси и России является не украинский кризис, а стремление США к неограниченному мировому господству. В этой обстановке на белорусские и российские спецслужбы ложится повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов Запада, укрепление оборонного, промышленного и технологического потенциала двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского КГБ по итогам коллегии.

https://ria.ru/20230404/zapad-1862916293.html

россия

белоруссия

сша

минск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, сша, минск, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)