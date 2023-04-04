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В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск - РИА Новости, 04.04.2023
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15:01 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/davlenie-1862920344.html
В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск
В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск - РИА Новости, 04.04.2023
В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск
Минск и Москва считают, что истинной причиной давления Запада является не украинский кризис, а стремление США к мировому господству, такое заявление прозвучало... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:01
2023-04-04T15:01
россия
белоруссия
сша
минск
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минск и Москва считают, что истинной причиной давления Запада является не украинский кризис, а стремление США к мировому господству, такое заявление прозвучало на совместной коллегии Службы внешней разведки РФ и Космитета государственной безопасности Белоруссии. В Минске 4 апреля состоялось очередное заседание коллегий КГБ и СВР. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности союзных спецслужб. "Стороны пришли к обоюдному мнению, что истинной причиной беспрецедентного давления Запада на Союз Беларуси и России является не украинский кризис, а стремление США к неограниченному мировому господству. В этой обстановке на белорусские и российские спецслужбы ложится повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов Запада, укрепление оборонного, промышленного и технологического потенциала двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского КГБ по итогам коллегии.
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россия
белоруссия
сша
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россия, белоруссия, сша, минск, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Белоруссия, США, Минск, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В КГБ Белоруссии назвали причину давления Запада на Москву и Минск

СВР и КГБ Белоруссии: Запад давит на Москву и Минск из-за стремления к мировому господству

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минск и Москва считают, что истинной причиной давления Запада является не украинский кризис, а стремление США к мировому господству, такое заявление прозвучало на совместной коллегии Службы внешней разведки РФ и Космитета государственной безопасности Белоруссии.
В Минске 4 апреля состоялось очередное заседание коллегий КГБ и СВР. Рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по различным направлениям разведывательной деятельности союзных спецслужб.
"Стороны пришли к обоюдному мнению, что истинной причиной беспрецедентного давления Запада на Союз Беларуси и России является не украинский кризис, а стремление США к неограниченному мировому господству. В этой обстановке на белорусские и российские спецслужбы ложится повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов Запада, укрепление оборонного, промышленного и технологического потенциала двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского КГБ по итогам коллегии.
Здание МВД и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
СВР России и КГБ Белоруссии обсудили приоритеты совместной работы
Вчера, 14:47
 
РоссияБелоруссияСШАМинскСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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