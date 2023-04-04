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При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.04.2023
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01:39 04.04.2023 (обновлено: 01:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/damask-1862787575.html
При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя
При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.04.2023
При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя
В результате израильской ракетной атаки по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя, говорится в заявлении Министерства обороны САР в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T01:39
2023-04-04T01:54
в мире
дамаск (город)
сирия
голанские высоты
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КАИР, 4 апр — РИА Новости. В результате израильской ракетной атаки по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя, говорится в заявлении Министерства обороны САР в Facebook*.Ранее агентство САНА сообщало об отражении атаки в небе над Дамаском средствами ПВО."Сегодня в 00.15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым местам в окрестностях Дамаска и в южном регионе. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них. В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", — уточнило Минобороны Сирии.На прошлой неделе республика трижды подверглась израильскому ракетному обстрелу.ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Между Дамаском и Тель-Авивом нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230403/obstanovka-1862669214.html
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дамаск (город)
сирия
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в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты
В мире, Дамаск (город), Сирия, Голанские высоты
При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя

При ракетной атаке Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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КАИР, 4 апр — РИА Новости. В результате израильской ракетной атаки по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя, говорится в заявлении Министерства обороны САР в Facebook*.
Ранее агентство САНА сообщало об отражении атаки в небе над Дамаском средствами ПВО.
"Сегодня в 00.15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым местам в окрестностях Дамаска и в южном регионе. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них. В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", — уточнило Минобороны Сирии.
На прошлой неделе республика трижды подверглась израильскому ракетному обстрелу.
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Между Дамаском и Тель-Авивом нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреДамаск (город)СирияГоланские высоты
 
 
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