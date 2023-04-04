https://ria.ru/20230404/damask-1862787575.html

При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя

При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.04.2023

При израильской атаке по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя

В результате израильской ракетной атаки по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя, говорится в заявлении Министерства обороны САР в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T01:39

2023-04-04T01:39

2023-04-04T01:54

в мире

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg

КАИР, 4 апр — РИА Новости. В результате израильской ракетной атаки по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя, говорится в заявлении Министерства обороны САР в Facebook*.Ранее агентство САНА сообщало об отражении атаки в небе над Дамаском средствами ПВО."Сегодня в 00.15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым местам в окрестностях Дамаска и в южном регионе. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них. В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб", — уточнило Минобороны Сирии.На прошлой неделе республика трижды подверглась израильскому ракетному обстрелу.ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Между Дамаском и Тель-Авивом нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230403/obstanovka-1862669214.html

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты