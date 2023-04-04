https://ria.ru/20230404/cherchenie-1862972569.html

Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы

Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы - РИА Новости, 04.04.2023

Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:51

2023-04-04T16:51

2023-04-04T16:51

россия

общество

тульская область

алексей дюмин

владимир путин

школа

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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой от имени "конструкторов, инженеров, технологов" вернуть в школы урок черчения. Во вторник в Туле состоялся президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту с рядом предложений. По его словам, с черчением не могут сравниться другие дисциплины, в частности, 3D-моделирование. "Это не мое мнение. Это говорят конструктора, молодые инженеры, это технологи всех направлений, всех отраслей – верните, пожалуйста, черчение в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html

россия

тульская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, тульская область, алексей дюмин, владимир путин, школа