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Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы - РИА Новости, 04.04.2023
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16:51 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/cherchenie-1862972569.html
Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы
Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы - РИА Новости, 04.04.2023
Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:51
2023-04-04T16:51
россия
общество
тульская область
алексей дюмин
владимир путин
школа
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой от имени "конструкторов, инженеров, технологов" вернуть в школы урок черчения. Во вторник в Туле состоялся президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту с рядом предложений. По его словам, с черчением не могут сравниться другие дисциплины, в частности, 3D-моделирование. "Это не мое мнение. Это говорят конструктора, молодые инженеры, это технологи всех направлений, всех отраслей – верните, пожалуйста, черчение в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение", - сказал губернатор.
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россия, общество, тульская область, алексей дюмин, владимир путин, школа
Россия, Общество, Тульская область, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Школа
Тульский губернатор попросил Путина вернуть черчение в школы

Глава Тульской области Дюмин обратился к Путину с просьбой вернуть в школы уроки черчения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления входе рабочей поездки в Тулу - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой от имени "конструкторов, инженеров, технологов" вернуть в школы урок черчения.
Во вторник в Туле состоялся президиум Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций. Дюмин обратился к президенту с рядом предложений.
«
"Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов – все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям", - сказал Дюмин.
По его словам, с черчением не могут сравниться другие дисциплины, в частности, 3D-моделирование.
"Это не мое мнение. Это говорят конструктора, молодые инженеры, это технологи всех направлений, всех отраслей – верните, пожалуйста, черчение в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение", - сказал губернатор.
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