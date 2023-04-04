https://ria.ru/20230404/chatgpt-1862985117.html
В Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, предложенными ChatGPT
В Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, предложенными ChatGPT - РИА Новости, 04.04.2023
В Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, предложенными ChatGPT
Житель Таиланда Паттавикорн Бунин выиграл приз в размере 2 тысяч бат (около 60 долларов) в государственной лотерее, используя набор чисел, сгенерированных... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:35
2023-04-04T17:35
2023-04-04T17:35
лотерея
таиланд
технологии
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Житель Таиланда Паттавикорн Бунин выиграл приз в размере 2 тысяч бат (около 60 долларов) в государственной лотерее, используя набор чисел, сгенерированных чат-ботом с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, сообщает тайский портал Thaiger. Бунин поделился своей историей успеха в социальных сетях, заявив, что он выиграл приз благодаря числам 57, 27, 29 и 99, предложенным ChatGPT. Двузначный выигрышный номер, объявленный в этот день, был 99. "Пора начинать молиться роботам!", - написал победитель лотереи в публикации у себя на странице. Его пост быстро привлек внимание игорного сообщества Таиланда, получив тысячи комментариев. В то время как некоторые были в восторге от перспективы использования ChatGPT для генерации выигрышных лотерейных номеров, другие были настроены скептически. Бунин также сообщил, что он напрямую спросил у ChatGPT, какими будут выигрышные номера, но ChatGPT ответил, что это "непредсказуемо и зависит от удачи". Чат-бот даже посоветовал ему "перестать увлекаться лотереей и заняться спортом". Однако житель Таиланда не сдался и попытался снова спросить чат-ботом по-другому. Он ввел гипотетические ситуации вместе с исторической статистикой выигрышных номеров за последние десять лет, и чат-бот дал ему расчетную формулу и числа. По данным портала, эксперты еще не дали четкого объяснения того, как ChatGPT может предоставлять выигрышные номера, но многие тайские пользователи сети с нетерпением ждут следующих номеров, сгенерированных ботом. Они хотят узнать, был ли успех Бунина случайностью, или же ChatGPT действительно может предсказывать результаты лотереи. ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
https://ria.ru/20230204/lotereya-1849785490.html
https://ria.ru/20230404/chat-bot-1862795955.html
https://ria.ru/20230210/priz-1851063361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лотерея, таиланд, технологии, в мире
Лотерея, Таиланд, Технологии, В мире
В Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, предложенными ChatGPT
Житель Таиланда Бунин выиграл в лотерею 60 долларов с номерами, предложенными ChatGPT
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Житель Таиланда Паттавикорн Бунин выиграл приз в размере 2 тысяч бат (около 60 долларов) в государственной лотерее, используя набор чисел, сгенерированных чат-ботом с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, сообщает тайский портал Thaiger
.
Бунин поделился своей историей успеха в социальных сетях, заявив, что он выиграл приз благодаря числам 57, 27, 29 и 99, предложенным ChatGPT. Двузначный выигрышный номер, объявленный в этот день, был 99.
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"Пора начинать молиться роботам!", - написал победитель лотереи в публикации у себя на странице. Его пост быстро привлек внимание игорного сообщества Таиланда, получив тысячи комментариев. В то время как некоторые были в восторге от перспективы использования ChatGPT для генерации выигрышных лотерейных номеров, другие были настроены скептически.
Бунин также сообщил, что он напрямую спросил у ChatGPT, какими будут выигрышные номера, но ChatGPT ответил, что это "непредсказуемо и зависит от удачи". Чат-бот даже посоветовал ему "перестать увлекаться лотереей и заняться спортом". Однако житель Таиланда не сдался и попытался снова спросить чат-ботом по-другому. Он ввел гипотетические ситуации вместе с исторической статистикой выигрышных номеров за последние десять лет, и чат-бот дал ему расчетную формулу и числа.
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По данным портала, эксперты еще не дали четкого объяснения того, как ChatGPT может предоставлять выигрышные номера, но многие тайские пользователи сети с нетерпением ждут следующих номеров, сгенерированных ботом. Они хотят узнать, был ли успех Бунина случайностью, или же ChatGPT действительно может предсказывать результаты лотереи.
ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google
. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск
.
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