В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
В Москве заработал чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник... в мессенджере "Телеграм" ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также для горожан работает горячая линия по телефону: 117.
"Для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09.00 до 20.00. Сюда могут обратиться все желающие поступить на службу: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане", - дополняется в сообщении.
На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого на mos.ru нужно выбрать удобные дату и время. Там же указан список необходимых документов.