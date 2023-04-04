https://ria.ru/20230404/chat-bot-1862916958.html

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту - РИА Новости, 04.04.2023

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:51

2023-04-04T14:51

2023-04-04T14:51

общество

москва

россия

армия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что также для горожан работает горячая линия по телефону: 117. "Для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09.00 до 20.00. Сюда могут обратиться все желающие поступить на службу: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане", - дополняется в сообщении. На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого на mos.ru нужно выбрать удобные дату и время. Там же указан список необходимых документов.

https://ria.ru/20230401/nadbavki-1862295032.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, россия, армия