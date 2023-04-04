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В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту - РИА Новости, 04.04.2023
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14:51 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/chat-bot-1862916958.html
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту - РИА Новости, 04.04.2023
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:51
2023-04-04T14:51
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армия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что также для горожан работает горячая линия по телефону: 117. "Для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09.00 до 20.00. Сюда могут обратиться все желающие поступить на службу: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане", - дополняется в сообщении. На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого на mos.ru нужно выбрать удобные дату и время. Там же указан список необходимых документов.
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общество, москва, россия, армия
Общество, Москва, Россия, Армия
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«
"Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник... в мессенджере "Телеграм" ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также для горожан работает горячая линия по телефону: 117.
"Для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09.00 до 20.00. Сюда могут обратиться все желающие поступить на службу: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане", - дополняется в сообщении.
На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого на mos.ru нужно выбрать удобные дату и время. Там же указан список необходимых документов.
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