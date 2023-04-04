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Чат-бот дает россиянам вредные инвестиционные советы, заявили эксперты

Чат-бот дает россиянам вредные инвестиционные советы, заявили эксперты - РИА Новости, 04.04.2023

Чат-бот дает россиянам вредные инвестиционные советы, заявили эксперты

Российская модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, аналог иностранного бота ChatGPT, рекомендует россиянам инвестировать свои средства в офшоры для защиты РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:28

2023-04-04T05:28

2023-04-04T05:34

экономика

россия

швейцария

британские виргинские острова

технологии

валерий емельянов

сбербанк россии

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Елена Лыкова. Российская модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, аналог иностранного бота ChatGPT, рекомендует россиянам инвестировать свои средства в офшоры для защиты от неопределенности на рынках, однако опрошенные РИА Новости эксперты крупнейших банков и брокерских компаний РФ назвали такой способ сбережения активов устаревшим и рискованным. "Лучший способ защитить себя от неопределенности и нестабильности - диверсифицировать свои активы по разным юрисдикциям, чтобы ни одна страна не обладала всей полнотой власти над ними… Лучший способ сделать это - через офшорную компанию", - советует чат-бот, отвечая на вопрос о способах сбережения активов. "Ответ чат-бота узкоспециализирован для инвестора с многомиллионным долларовым состоянием, который пытается скрыться от властей России. Более того, если бы инвестор сейчас последовал данным рекомендациям, он бы столкнулся с заморозкой активов и существенными транзакционными издержками", - прокомментировал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Россиянам сейчас лучше хранить средства в российской юрисдикции, например, на депозите или в облигациях федерального займа, уверен эксперт. Вредные советы Отвечая на вопрос о надежных способах защиты активов от нестабильности на рынке, программа, рекомендовала инвесторам пользоваться трастами и специализированными фондами. Лучшими юрисдикциями искусственный интеллект назвал "страны с хорошей репутацией и стабильной политической системой" - среди них он назвал Швейцарию или Британские Виргинские острова. "Эти места успешно использовались во многих случаях российскими бизнесменами, которые хотели защитить свои компании от любых изменений в российском законодательстве, которые могли бы негативно повлиять на них (например, при попытке введения контроля за движением капитала)", - пишет бот. Критика советов Советы, которые дал искусственный интеллект, не подходят для среднестатистического россиянина, предупреждает директор инвестиционного центра блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Дмитрий Дойников. Офшорные схемы предполагают создание дорогостоящей инфраструктуры. "Такое может себе позволить только состоятельный инвестор", - заявил эксперт. При этом он отметил, что Швейцария, которую чат-бот рекомендовал в качестве возможной локации для размещения средств, ранее заморозила российские активы. "Очевидно, что ИИ сгенерировал такой текст, потому что он сам наиболее часто видел именно такие тексты на учебной выборке. Почти 30 лет похожие советы были актуальны, а теперь нет. Текстовая модель, разумеется, не может об этом знать. Она не осознает своих советов и не строит причинно-следственные связи. Это просто печатная машинка, которая красиво складывает предложения на заданную тему", - добавил он.

https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html

https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html

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россия

швейцария

британские виргинские острова

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экономика, россия, швейцария, британские виргинские острова, технологии, валерий емельянов, сбербанк россии, бкс мир инвестиций