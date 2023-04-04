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Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг" - РИА Новости, 04.04.2023
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Новое оружие России
 
03:37 04.04.2023 (обновлено: 04:23 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/bumerang-1862793083.html
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг" - РИА Новости, 04.04.2023
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:37
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безопасность
россия
технологии
войска рхбз
новое оружие россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что "завершение государственных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" запланировано на конец текущего года"."По результатам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство", — добавил источник.По словам собеседника агентства, в рамках госиспытаний БТР и БМП "Бумеранг" пройдут разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа "Бумеранг" позволяет создавать на своей базе машины различного назначения: кроме БМП и БТР это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее.Согласно данным открытых источников, БМП К-17 на платформе "Бумеранг" имеет длину корпус 8,8 метра, боевую массу более 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 километров в час, запас хода 800 километров. Основное вооружение машины — дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".Платформа "Бумеранг" отличается многослойным бронированием и усиленной противоминной защитой. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.
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безопасность, россия, технологии, войска рхбз
Безопасность, Россия, Технологии, Войска РХБЗ, Новое оружие России
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"

В России начались госиспытания новых колесных боевых машин на платформе "Бумеранг"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе "Бумеранг" — бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Всего задействовано несколько единиц боевой техники", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "завершение государственных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" запланировано на конец текущего года".
"По результатам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство", — добавил источник.
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По словам собеседника агентства, в рамках госиспытаний БТР и БМП "Бумеранг" пройдут разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.
По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа "Бумеранг" позволяет создавать на своей базе машины различного назначения: кроме БМП и БТР это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее.
Согласно данным открытых источников, БМП К-17 на платформе "Бумеранг" имеет длину корпус 8,8 метра, боевую массу более 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 километров в час, запас хода 800 километров. Основное вооружение машины — дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Платформа "Бумеранг" отличается многослойным бронированием и усиленной противоминной защитой. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.
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