https://ria.ru/20230404/bumerang-1862793083.html

Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"

Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг" - РИА Новости, 04.04.2023

Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"

В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:37

2023-04-04T03:37

2023-04-04T04:23

безопасность

россия

технологии

войска рхбз

новое оружие россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f0c9e5c85816895e2315b2bfc4863fe.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе "Бумеранг", их планируется завершить до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что "завершение государственных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" запланировано на конец текущего года"."По результатам государственных испытаний боевые машины "Бумеранг" должны получить литеру "О1", разрешающую начать их серийное производство", — добавил источник.По словам собеседника агентства, в рамках госиспытаний БТР и БМП "Бумеранг" пройдут разнообразные стрельбовые, ходовые и прочие испытания.По задумке разработчиков, унифицированная колесная боевая платформа "Бумеранг" позволяет создавать на своей базе машины различного назначения: кроме БМП и БТР это командно-штабная машина, бронированная медицинская машина, машина огневой поддержки, машина РХБЗ и так далее.Согласно данным открытых источников, БМП К-17 на платформе "Бумеранг" имеет длину корпус 8,8 метра, боевую массу более 28 тонн, максимальную скорость по шоссе около 100 километров в час, запас хода 800 километров. Основное вооружение машины — дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой и пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет".Платформа "Бумеранг" отличается многослойным бронированием и усиленной противоминной защитой. Двигатель расположен в передней части машины, что позволяет высаживать и забирать десант с кормы.

https://ria.ru/20230331/marker-1862256435.html

https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, технологии, войска рхбз