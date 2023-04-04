Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после слов о наказании России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не прекратит конфликт на Украине.
"Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов.
"Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов.
"Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине", — отметил другой.
"Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик", — заявил третий.
"Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей. США будут долго смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хватит разжигать конфликт", — заключил читатель.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик", — заявил третий.
"Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей. США будут долго смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хватит разжигать конфликт", — заключил читатель.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.