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Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 04.04.2023
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13:00 04.04.2023 (обновлено: 14:05 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/borrel-1862878993.html
Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети
Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 04.04.2023
Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:00
2023-04-04T14:05
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
украина
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не прекратит конфликт на Украине. "Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов. "Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине", — отметил другой. "Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик", — заявил третий."Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей. США будут долго смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности", — поделился мнением еще один пользователь. "Хватит разжигать конфликт", — заключил читатель. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862810561.html
https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, украина
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина
Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter призвали Борреля уйти в отставку после слов о наказании России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не прекратит конфликт на Украине.

"Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов.
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"Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине", — отметил другой.

"Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик", — заявил третий.

"Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей. США будут долго смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности", — поделился мнением еще один пользователь.

"Хватит разжигать конфликт", — заключил читатель.

Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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