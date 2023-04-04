https://ria.ru/20230404/borrel-1862878993.html

Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети

Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 04.04.2023

Слова Борреля о наказании России обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:00

2023-04-04T13:00

2023-04-04T14:05

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

украина

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что Европа продолжит "навязывать России высокую цену", пока она не прекратит конфликт на Украине. "Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов. "Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине", — отметил другой. "Вы будете продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока вас, наконец, не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик", — заявил третий."Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей. США будут долго смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности", — поделился мнением еще один пользователь. "Хватит разжигать конфликт", — заключил читатель. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862810561.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html

россия

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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, украина