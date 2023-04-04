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Боррель встретился с главой украинского МИД - РИА Новости, 04.04.2023
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02:04 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/borrel-1862788960.html
Боррель встретился с главой украинского МИД
Боррель встретился с главой украинского МИД - РИА Новости, 04.04.2023
Боррель встретился с главой украинского МИД
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны ЕС. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T02:04
2023-04-04T02:04
в мире
украина
россия
киев
жозеп боррель
дмитрий кулеба
владимир путин
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны ЕС. "Рад встретиться с моим другом Дмитрием Кулебой этим вечером в Европейской службе внешних связей, чтобы вместе рассмотреть направления работы ЕС в поддержку Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы продолжим навязывать России высокую цену до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте. Ранее украинский МИД сообщил, что Кулеба 3-4 апреля посетит Брюссель для участия в заседании комиссии Украина-НАТО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html
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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, дмитрий кулеба, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Боррель встретился с главой украинского МИД

Боррель встретился с главой украинского МИД Кулебой для обсуждения поддержки Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны ЕС.
"Рад встретиться с моим другом Дмитрием Кулебой этим вечером в Европейской службе внешних связей, чтобы вместе рассмотреть направления работы ЕС в поддержку Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы продолжим навязывать России высокую цену до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельДмитрий КулебаВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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