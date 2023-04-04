https://ria.ru/20230404/borrel-1862788960.html

Боррель встретился с главой украинского МИД

Боррель встретился с главой украинского МИД - РИА Новости, 04.04.2023

Боррель встретился с главой украинского МИД

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны ЕС. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T02:04

2023-04-04T02:04

2023-04-04T02:04

в мире

украина

россия

киев

жозеп боррель

дмитрий кулеба

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны ЕС. "Рад встретиться с моим другом Дмитрием Кулебой этим вечером в Европейской службе внешних связей, чтобы вместе рассмотреть направления работы ЕС в поддержку Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы продолжим навязывать России высокую цену до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте. Ранее украинский МИД сообщил, что Кулеба 3-4 апреля посетит Брюссель для участия в заседании комиссии Украина-НАТО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html

https://ria.ru/20230402/medvedev-1862476541.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, дмитрий кулеба, владимир путин, евросоюз, нато