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В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы - РИА Новости, 06.04.2023
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15:53 04.04.2023 (обновлено: 20:49 06.04.2023)
https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html
В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы
В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы - РИА Новости, 06.04.2023
В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы
Специалисты приводят в порядок дворы и фасады домов в столице в рамках весеннего месячника благоустройства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-04T15:53
2023-04-06T20:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
благоустройство
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты приводят в порядок дворы и фасады домов в столице в рамках весеннего месячника благоустройства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Повсеместно приводим в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что специалисты промывают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят. Помимо этого, приводят в порядок газоны, промывают и окрашивают скамейки, урны, цоколи домов. "Очищаем фасады, в первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - отметили в публикации.
https://realty.ria.ru/20230403/blagoustroystvo-1862560692.html
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Благоустройство

В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы красят лавочки на Тверской улице в Москве
Сотрудники коммунальной службы красят лавочки на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты приводят в порядок дворы и фасады домов в столице в рамках весеннего месячника благоустройства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Повсеместно приводим в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что специалисты промывают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят. Помимо этого, приводят в порядок газоны, промывают и окрашивают скамейки, урны, цоколи домов.
"Очищаем фасады, в первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - отметили в публикации.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыБлагоустройство
 
 
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