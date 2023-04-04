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В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 04.04.2023
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16:33 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/bespilotniki-1862963326.html
В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников
В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 04.04.2023
В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области до 15 мая, сообщило правительство региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:33
2023-04-04T16:33
общество
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области до 15 мая, сообщило правительство региона. "На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов не зависимо от их массы", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующий проект постановления рассмотрели во вторник на заседании регионального правительства. "Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать", - цитирует губернатора Тверской области Игоря Руденю его пресс-служба. Отмечается, что в настоящее время подобные запреты действуют в 31 субъекте страны, в том числе в восьми регионах Центрального федерального округа.
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общество, игорь руденя
Общество, Игорь Руденя
В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников

В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников до 15 мая

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДорога в Тверской области
Дорога в Тверской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Дорога в Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области до 15 мая, сообщило правительство региона.
"На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов не зависимо от их массы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующий проект постановления рассмотрели во вторник на заседании регионального правительства.
"Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать", - цитирует губернатора Тверской области Игоря Руденю его пресс-служба.
Отмечается, что в настоящее время подобные запреты действуют в 31 субъекте страны, в том числе в восьми регионах Центрального федерального округа.
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ОбществоИгорь Руденя
 
 
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