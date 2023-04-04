https://ria.ru/20230404/bespilotniki-1862963326.html

В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников

В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 04.04.2023

В Тверской области ввели запрет на использование беспилотников

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области до 15 мая, сообщило правительство региона. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:33

2023-04-04T16:33

2023-04-04T16:33

общество

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770495846_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_7d1bae3f9e39c9d4d128cce24f6bf15d.jpg

РЯЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в Тверской области до 15 мая, сообщило правительство региона. "На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов не зависимо от их массы", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующий проект постановления рассмотрели во вторник на заседании регионального правительства. "Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать", - цитирует губернатора Тверской области Игоря Руденю его пресс-служба. Отмечается, что в настоящее время подобные запреты действуют в 31 субъекте страны, в том числе в восьми регионах Центрального федерального округа.

https://ria.ru/20230303/zapret-1855761985.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь руденя