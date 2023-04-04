https://ria.ru/20230404/baic-1862881276.html

Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC

Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC - РИА Новости, 04.04.2023

Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC

На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:08

2023-04-04T13:08

2023-04-04T15:17

экономика

авто

автотор

россия

китай

калининград

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862950632_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_b261bdf4801fd242d6310097c8398c2f.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня прошла церемония с коллективом российского предприятия и представителями офиса BAIC International в КНР, стороны подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. На одной конвейерной линии будут выпускаться одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным полуторалитровым двигателем BAIC U5 plus. Комплектующие поставят с предприятий BAIC в Китае.Как говорится в сообщении "Автотора", на этом этапе производство идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Прорабатывается план локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем."С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки", — отмечается в пресс-релизе российского предприятия.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощность предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. В январе 2023 года "Автотор" начал начал делать китайские автомобили Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5.BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине.

https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html

https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

россия

китай

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, автотор, россия, китай, калининград, калининградская область