Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC
Производство автомобилей китайской марки BAIС стартовало на калининградском "Автоторе"
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода "Автотор" в Калининграде
Кроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода "Автотор" в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня прошла церемония с коллективом российского предприятия и представителями офиса BAIC International в КНР, стороны подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. На одной конвейерной линии будут выпускаться одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным полуторалитровым двигателем BAIC U5 plus. Комплектующие поставят с предприятий BAIC в Китае.
Как говорится в сообщении "Автотора", на этом этапе производство идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Прорабатывается план локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем.
"С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки", — отмечается в пресс-релизе российского предприятия.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощность предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. В январе 2023 года "Автотор" начал начал делать китайские автомобили Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5.
BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине.
"С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки", — отмечается в пресс-релизе российского предприятия.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощность предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. В январе 2023 года "Автотор" начал начал делать китайские автомобили Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5.
BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине.