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Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC - РИА Новости, 04.04.2023
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13:08 04.04.2023 (обновлено: 15:17 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/baic-1862881276.html
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC - РИА Новости, 04.04.2023
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC
На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:08
2023-04-04T15:17
экономика
авто
автотор
россия
китай
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня прошла церемония с коллективом российского предприятия и представителями офиса BAIC International в КНР, стороны подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. На одной конвейерной линии будут выпускаться одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным полуторалитровым двигателем BAIC U5 plus. Комплектующие поставят с предприятий BAIC в Китае.Как говорится в сообщении "Автотора", на этом этапе производство идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Прорабатывается план локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем."С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки", — отмечается в пресс-релизе российского предприятия.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощность предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. В январе 2023 года "Автотор" начал начал делать китайские автомобили Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5.BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине.
https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html
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экономика, авто, автотор, россия, китай, калининград, калининградская область
Экономика, Авто, Автотор, Россия, Китай, Калининград, Калининградская область
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей BAIC

Производство автомобилей китайской марки BAIС стартовало на калининградском "Автоторе"

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода "Автотор" в Калининграде
Кроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Кроссовер BAIC X35 на производственном конвейере завода "Автотор" в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. На калининградском заводе "Автотор" запустили производство китайских автомобилей марки BAIC, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня прошла церемония с коллективом российского предприятия и представителями офиса BAIC International в КНР, стороны подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. На одной конвейерной линии будут выпускаться одновременно две модели бренда — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным полуторалитровым двигателем BAIC U5 plus. Комплектующие поставят с предприятий BAIC в Китае.
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Как говорится в сообщении "Автотора", на этом этапе производство идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Прорабатывается план локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем.

"С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки", — отмечается в пресс-релизе российского предприятия.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощность предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. В январе 2023 года "Автотор" начал начал делать китайские автомобили Kaiyi: первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан E5.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине.
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