https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html

Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России

Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России - РИА Новости, 04.04.2023

Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:12

2023-04-04T12:12

2023-04-04T12:29

россия

экономика

авто

владимир путин

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин."Мер поддержки автопрома, их в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе легковых автомобилей наиболее востребованных", - сказал Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".

https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, авто, владимир путин