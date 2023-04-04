https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html
Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России
Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России - РИА Новости, 04.04.2023
Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:12
2023-04-04T12:12
2023-04-04T12:29
россия
экономика
авто
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин."Мер поддержки автопрома, их в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе легковых автомобилей наиболее востребованных", - сказал Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".
https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, авто, владимир путин
Россия, Экономика, Авто, Владимир Путин
Путин пообещал кратное увеличение выпуска автомобилей в России
Путин: в ближайшее время будет кратно увеличен выпуск автомобилей в России
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин.
"Мер поддержки автопрома, их в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе легковых автомобилей наиболее востребованных", - сказал Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".
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