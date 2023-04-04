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Суд начал заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой - РИА Новости, 04.04.2023
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17:37 04.04.2023 (обновлено: 17:45 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/arest-1862985544.html
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой - РИА Новости, 04.04.2023
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой
В Басманном суде Москвы началось рассмотрение ходатайства следствия об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:37
2023-04-04T17:45
москва
санкт-петербург
происшествия
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Басманном суде Москвы началось рассмотрение ходатайства следствия об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Трепова будет участвовать в слушании из "аквариума". Ее интересы представляет адвокат по соглашению Даниил Берман.Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862639152.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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москва, санкт-петербург, происшествия, взрыв в кафе в петербурге
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия, Взрыв в кафе в Петербурге
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой

В Басманном суде началось заседание об аресте обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дарья Трепова в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Басманном суде Москвы началось рассмотрение ходатайства следствия об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Трепова будет участвовать в слушании из "аквариума". Ее интересы представляет адвокат по соглашению Даниил Берман.
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Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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