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Госдума отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России - РИА Новости, 04.04.2023
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17:58 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/amnistiya-1862991611.html
Госдума отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России
Госдума отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России - РИА Новости, 04.04.2023
Госдума отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила шесть различных инициатив об объявлении амнистии в России в связи с потерей актуальности документов. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:58
2023-04-04T17:58
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила шесть различных инициатив об объявлении амнистии в России в связи с потерей актуальности документов. Ранее документы были рекомендованы к отклонению конституционным комитетом Думы. Как отмечал первый замглавы комитета Юрий Синельщиков, очевидно, что документы не будут рассматриваться в связи с потерей актуальности. Об этом же во вторник в ходе голосования за отклонение Думой проектов-постановлений, заявил и глава комитета Павел Крашенинников. Большинство документов вносились депутатами от ЛДПР, в разном составе и в разные годы. Самый "долголежащий" из них датируется 2016 годом. Документом предлагалось объявить амнистию в связи со 110-летием учреждения Госдумы и освободить от наказания, в частности, осужденных на срок до 5 лет включительно и совершивших преступления по неосторожности; женщин с несовершеннолетними детьми, беременных, и женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, осужденных на срок до пяти лет и ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях, и граждан, осужденных на срок до 5 лет включительно по более чем по 20 статьям УК РФ (в частности, статьи касаются наказания за мошенничество, незаконное предпринимательство, отмывание средств), если осужденные выполнили обязательства по возврату. Вторая инициатива об амнистии также привязана к круглой дате - 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Амнистию предлагали распространить на несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, на вышеуказанные категории женщин и мужчин. В 2017 году депутаты предложили амнистировать граждан по случаю третьей годовщины с принятия Крыма в состав РФ, а в 2018 году амнистия была посвящена празднованию Дня народного единства. Согласно текстам документов, амнистировать предлагалось те же категории граждан. В 2019 году депутаты от ЛДПР Александр Шерин и Андрей Кузьмин (в период исполнения полномочий) предложили объявить амнистию в связи с 30-летием окончания вывода войск из Афганистана. Документ, в случае принятия, амнистировал бы также ветеранов боевых действий. Отдельная инициатива касалась объявления амнистии в связи с с 25-летием принятия Конституции РФ.
https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России

ГД отклонила шесть инициатив об объявлении амнистии в России из-за потери актуальности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила шесть различных инициатив об объявлении амнистии в России в связи с потерей актуальности документов.
Ранее документы были рекомендованы к отклонению конституционным комитетом Думы. Как отмечал первый замглавы комитета Юрий Синельщиков, очевидно, что документы не будут рассматриваться в связи с потерей актуальности. Об этом же во вторник в ходе голосования за отклонение Думой проектов-постановлений, заявил и глава комитета Павел Крашенинников.
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Большинство документов вносились депутатами от ЛДПР, в разном составе и в разные годы. Самый "долголежащий" из них датируется 2016 годом. Документом предлагалось объявить амнистию в связи со 110-летием учреждения Госдумы и освободить от наказания, в частности, осужденных на срок до 5 лет включительно и совершивших преступления по неосторожности; женщин с несовершеннолетними детьми, беременных, и женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, осужденных на срок до пяти лет и ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях, и граждан, осужденных на срок до 5 лет включительно по более чем по 20 статьям УК РФ (в частности, статьи касаются наказания за мошенничество, незаконное предпринимательство, отмывание средств), если осужденные выполнили обязательства по возврату.
Вторая инициатива об амнистии также привязана к круглой дате - 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Амнистию предлагали распространить на несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, на вышеуказанные категории женщин и мужчин.
В 2017 году депутаты предложили амнистировать граждан по случаю третьей годовщины с принятия Крыма в состав РФ, а в 2018 году амнистия была посвящена празднованию Дня народного единства. Согласно текстам документов, амнистировать предлагалось те же категории граждан.
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В 2019 году депутаты от ЛДПР Александр Шерин и Андрей Кузьмин (в период исполнения полномочий) предложили объявить амнистию в связи с 30-летием окончания вывода войск из Афганистана. Документ, в случае принятия, амнистировал бы также ветеранов боевых действий.
Отдельная инициатива касалась объявления амнистии в связи с с 25-летием принятия Конституции РФ.
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