https://ria.ru/20230404/aktsiya-1863025913.html

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ

Несколько ассоциаций провели перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе акцию против действий альянса, ответственного за гибель мирных жителей на Украине, передает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:45

2023-04-04T20:45

2023-04-04T23:11

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украина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Несколько ассоциаций провели перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе акцию против действий альянса, ответственного за гибель мирных жителей на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие около пятидесяти человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии."Мы уже организовали демонстрации в Германии, Италии и Испании. НАТО несет ответственность за продолжающийся конфликт на Украине, и нельзя забывать о жертвах в Донбассе с 2014 года", — сказал РИА Новости один из организаторов. Протестующие повесили на ограждения напротив главного входа в штаб-квартиру НАТО портреты детей, убитых украинскими военными с 2014 года, демонстранты призвали прекратить поставки оружия Киеву.Женщина, рассказавшая, что она из Одессы, и живущая в Германии, объяснила, что она участвует во многих подобных акциях протеста, потому что европейское население имеет доступ только к украинской пропаганде. Провокаторы пытались помешать демонстрации, но были выгнаны полицией. В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

https://ria.ru/20230404/nato-1862868175.html

германия

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