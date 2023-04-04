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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023
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20:45 04.04.2023 (обновлено: 23:11 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/aktsiya-1863025913.html
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 04.04.2023
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ
Несколько ассоциаций провели перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе акцию против действий альянса, ответственного за гибель мирных жителей на Украине, передает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:45
2023-04-04T23:11
в мире
германия
украина
брюссель
дмитрий кулеба
нато
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Несколько ассоциаций провели перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе акцию против действий альянса, ответственного за гибель мирных жителей на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие около пятидесяти человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии."Мы уже организовали демонстрации в Германии, Италии и Испании. НАТО несет ответственность за продолжающийся конфликт на Украине, и нельзя забывать о жертвах в Донбассе с 2014 года", — сказал РИА Новости один из организаторов. Протестующие повесили на ограждения напротив главного входа в штаб-квартиру НАТО портреты детей, убитых украинскими военными с 2014 года, демонстранты призвали прекратить поставки оружия Киеву.Женщина, рассказавшая, что она из Одессы, и живущая в Германии, объяснила, что она участвует во многих подобных акциях протеста, потому что европейское население имеет доступ только к украинской пропаганде. Провокаторы пытались помешать демонстрации, но были выгнаны полицией. В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
https://ria.ru/20230404/nato-1862868175.html
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в мире, германия, украина, брюссель, дмитрий кулеба, нато
В мире, Германия, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба, НАТО
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия ВСУ

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО
Флаги государств-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Несколько ассоциаций провели перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе акцию против действий альянса, ответственного за гибель мирных жителей на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие около пятидесяти человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии.
"Мы уже организовали демонстрации в Германии, Италии и Испании. НАТО несет ответственность за продолжающийся конфликт на Украине, и нельзя забывать о жертвах в Донбассе с 2014 года", — сказал РИА Новости один из организаторов.
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Протестующие повесили на ограждения напротив главного входа в штаб-квартиру НАТО портреты детей, убитых украинскими военными с 2014 года, демонстранты призвали прекратить поставки оружия Киеву.
Женщина, рассказавшая, что она из Одессы, и живущая в Германии, объяснила, что она участвует во многих подобных акциях протеста, потому что европейское население имеет доступ только к украинской пропаганде.
Провокаторы пытались помешать демонстрации, но были выгнаны полицией.
В штаб-квартире НАТО 4 и 5 апреля проходит заседание глав МИД стран альянса. В заседании комиссии также принимает участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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В миреГерманияУкраинаБрюссельДмитрий КулебаНАТО
 
 
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