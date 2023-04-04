https://ria.ru/20230404/aktsiya-1863006387.html

В Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия Украине

В Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.04.2023

В Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия Украине

В Германии на выходных в 100 городах намечены пасхальные марши, в рамках которых поддерживающие разные мирные инициативы граждане примут участие в демонстрациях РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:49

2023-04-04T18:49

2023-04-04T18:53

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. В Германии на выходных в 100 городах намечены пасхальные марши, в рамках которых поддерживающие разные мирные инициативы граждане примут участие в демонстрациях против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение конфликта на Украине, сообщает во вторник агентство DPA. "Под девизом "Выиграй мир, а не войну" в этом году пройдут многолюдные пасхальные марши во многих городах Германии", - пишет агентство со ссылкой на разные мирные инициативы. Ожидается, что в рамках традиционных ежегодных маршей, которые пройдут в 100 самых крупных немецких городах, участники будут протестовать против дальнейшей эскалации конфликта на Украине через поставки оружия, а также выступать с требованиями к государству инициировать мирные переговоры. В столице марш состоится в субботу, как анонсирует сеть мирных инициатив Netzwerk Friedenskooperative. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, германия, нато