КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой
КГБ задержал в Белоруссии поляков, украинцев и прибалтов, занимавшихся агентурной работой
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую деятельность.
"Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории, задержаны предатели, с которыми они работали. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена кого-либо на своих граждан", - сказал Тертель журналистам во вторник в Минске.
Он также рассказал, что на территории Белоруссии также задержаны "десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную, подрывную деятельность". "Украинская сторона… к нам обратилась поменять некоторых своих граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список: ну не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", - продолжил Тертель.
Глава КГБ добавил, что "есть граждане Прибалтики, задержанные нами за совершение агентурных операций на нашей территории". "Мы большое количество выявляем (таких фактов шпионской деятельности – ред.), наши противники с той стороны предъявить нам претензии не могут", - подчеркнул глава комитета.