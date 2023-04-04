https://ria.ru/20230404/agent-1862853925.html

КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой

КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой - РИА Новости, 04.04.2023

КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:49

2023-04-04T11:49

2023-04-04T12:28

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую деятельность."Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории, задержаны предатели, с которыми они работали. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена кого-либо на своих граждан", - сказал Тертель журналистам во вторник в Минске.Он также рассказал, что на территории Белоруссии также задержаны "десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную, подрывную деятельность". "Украинская сторона… к нам обратилась поменять некоторых своих граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список: ну не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", - продолжил Тертель.Глава КГБ добавил, что "есть граждане Прибалтики, задержанные нами за совершение агентурных операций на нашей территории". "Мы большое количество выявляем (таких фактов шпионской деятельности – ред.), наши противники с той стороны предъявить нам претензии не могут", - подчеркнул глава комитета.

https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, польша, украина, кгб белоруссии