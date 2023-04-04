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КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой - РИА Новости, 04.04.2023
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11:49 04.04.2023 (обновлено: 12:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/agent-1862853925.html
КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой
КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой - РИА Новости, 04.04.2023
КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:49
2023-04-04T12:28
в мире
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую деятельность."Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории, задержаны предатели, с которыми они работали. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена кого-либо на своих граждан", - сказал Тертель журналистам во вторник в Минске.Он также рассказал, что на территории Белоруссии также задержаны "десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную, подрывную деятельность". "Украинская сторона… к нам обратилась поменять некоторых своих граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список: ну не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", - продолжил Тертель.Глава КГБ добавил, что "есть граждане Прибалтики, задержанные нами за совершение агентурных операций на нашей территории". "Мы большое количество выявляем (таких фактов шпионской деятельности – ред.), наши противники с той стороны предъявить нам претензии не могут", - подчеркнул глава комитета.
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В мире, Белоруссия, Польша, Украина, КГБ Белоруссии
КГБ задержал в Белоруссии иностранцев, занимавшихся агентурной работой

КГБ задержал в Белоруссии поляков, украинцев и прибалтов, занимавшихся агентурной работой

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что на территории страны задержаны граждане Украины, Польши и стран Балтии за агентурную и террористическую деятельность.
"Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории, задержаны предатели, с которыми они работали. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена кого-либо на своих граждан", - сказал Тертель журналистам во вторник в Минске.
Он также рассказал, что на территории Белоруссии также задержаны "десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную, подрывную деятельность". "Украинская сторона… к нам обратилась поменять некоторых своих граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список: ну не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", - продолжил Тертель.
Глава КГБ добавил, что "есть граждане Прибалтики, задержанные нами за совершение агентурных операций на нашей территории". "Мы большое количество выявляем (таких фактов шпионской деятельности – ред.), наши противники с той стороны предъявить нам претензии не могут", - подчеркнул глава комитета.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
23 марта, 15:25
 
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