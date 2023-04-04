https://ria.ru/20230404/aeroport-1862840754.html
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей - РИА Новости, 04.04.2023
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей
Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:10
2023-04-04T12:10
2023-04-04T12:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
лондон
аэропорт
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147631/94/1476319408_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0db5c2d7957e960f59b1991b6b77a4e2.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте аэропорта. "Вы больше не обязаны вынимать из ручной клади жидкости, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. В ручной клади разрешено провозить только жидкости и гели в емкостях объемом до двух литров", — говорится на сайте аэропорта. Ранее британское правительство заявило, что ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета будут отменены в британских аэропортах в 2024 году благодаря использованию более современных рентген-сканеров. Ужесточение требований безопасности на авиатранспорте, в том числе на пронос емкостей, произошло практически во всем мире после предотвращения в августе 2006 года полицией Лондона серии терактов на авиарейсах. Арестованные террористы тогда намеревались пронести на борт жидкую взрывчатку в питьевых емкостях. Запрет распространяется как на алкогольные напитки, так и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты и зубную пасту.
https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147631/94/1476319408_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e47f8e8cbb667fd8afcae54d696b91c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, лондон, аэропорт, безопасность
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Лондон, Аэропорт, Безопасность
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей
Аэропорт Лондон-Сити снял ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится
на сайте аэропорта.
"Вы больше не обязаны вынимать из ручной клади жидкости, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. В ручной клади разрешено провозить только жидкости и гели в емкостях объемом до двух литров", — говорится на сайте аэропорта.
Ранее британское правительство заявило, что ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета будут отменены в британских аэропортах в 2024 году благодаря использованию более современных рентген-сканеров.
Ужесточение требований безопасности на авиатранспорте, в том числе на пронос емкостей, произошло практически во всем мире после предотвращения в августе 2006 года полицией Лондона серии терактов на авиарейсах.
Арестованные террористы тогда намеревались пронести на борт жидкую взрывчатку в питьевых емкостях. Запрет распространяется как на алкогольные напитки, так и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты и зубную пасту.
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект