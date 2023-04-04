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В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
12:10 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/aeroport-1862840754.html
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей - РИА Новости, 04.04.2023
В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей
Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:10
2023-04-04T12:10
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте аэропорта. "Вы больше не обязаны вынимать из ручной клади жидкости, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. В ручной клади разрешено провозить только жидкости и гели в емкостях объемом до двух литров", — говорится на сайте аэропорта. Ранее британское правительство заявило, что ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета будут отменены в британских аэропортах в 2024 году благодаря использованию более современных рентген-сканеров. Ужесточение требований безопасности на авиатранспорте, в том числе на пронос емкостей, произошло практически во всем мире после предотвращения в августе 2006 года полицией Лондона серии терактов на авиарейсах. Арестованные террористы тогда намеревались пронести на борт жидкую взрывчатку в питьевых емкостях. Запрет распространяется как на алкогольные напитки, так и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты и зубную пасту.
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В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей

Аэропорт Лондон-Сити снял ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета

© AFP 2023 / Daniel Leal-OlivasПолицейский автомобиль у здания терминала аэропорта Сити в Лондоне
Полицейский автомобиль у здания терминала аэропорта Сити в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Daniel Leal-Olivas
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте аэропорта.
"Вы больше не обязаны вынимать из ручной клади жидкости, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. В ручной клади разрешено провозить только жидкости и гели в емкостях объемом до двух литров", — говорится на сайте аэропорта.
Ранее британское правительство заявило, что ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета будут отменены в британских аэропортах в 2024 году благодаря использованию более современных рентген-сканеров.
Ужесточение требований безопасности на авиатранспорте, в том числе на пронос емкостей, произошло практически во всем мире после предотвращения в августе 2006 года полицией Лондона серии терактов на авиарейсах.
Арестованные террористы тогда намеревались пронести на борт жидкую взрывчатку в питьевых емкостях. Запрет распространяется как на алкогольные напитки, так и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты и зубную пасту.
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