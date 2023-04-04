https://ria.ru/20230404/aeroport-1862840754.html

В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей

В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей - РИА Новости, 04.04.2023

В Лондоне аэропорт снял ограничения на пронос жидкостей

Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:10

2023-04-04T12:10

2023-04-04T12:10

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы Лондон-Сити снял во вторник ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета, говорится на сайте аэропорта. "Вы больше не обязаны вынимать из ручной клади жидкости, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. В ручной клади разрешено провозить только жидкости и гели в емкостях объемом до двух литров", — говорится на сайте аэропорта. Ранее британское правительство заявило, что ограничения на пронос жидкостей в ручной клади на борт самолета будут отменены в британских аэропортах в 2024 году благодаря использованию более современных рентген-сканеров. Ужесточение требований безопасности на авиатранспорте, в том числе на пронос емкостей, произошло практически во всем мире после предотвращения в августе 2006 года полицией Лондона серии терактов на авиарейсах. Арестованные террористы тогда намеревались пронести на борт жидкую взрывчатку в питьевых емкостях. Запрет распространяется как на алкогольные напитки, так и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты и зубную пасту.

https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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