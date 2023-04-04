https://ria.ru/20230404/advokat-1862857967.html

Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката

Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката - РИА Новости, 04.04.2023

Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката

Министерство юстиции РФ в третий раз направило в Адвокатскую палату Москвы представление с просьбой лишить статуса адвоката Илью Новикова*, признанного... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:02

2023-04-04T12:02

2023-04-04T12:03

илья новиков

россия

москва

максим бесхмельницын

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ в третий раз направило в Адвокатскую палату Москвы представление с просьбой лишить статуса адвоката Илью Новикова*, признанного иностранным агентом, сообщил журналистам замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын во вторник. По его словам, Новиков* систематически размещает в открытом доступе информацию и высказывания, "несовместимые со статусом адвоката Российской Федерации, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры". Первое представление о прекращении адвокатского статуса было направлено в Адвокатскую палату Москвы в июне прошлого года. Тогда квалификационная комиссия вынесла заключение о нарушении адвокатом Кодекса профессиональной этики. При этом было принято решение лишь о применении предупреждения. Второе представление было внесено в марте этого года (чем завершилось - данных нет). "Его высказывания подрывают репутацию, доверие к адвокатуре как к институту гражданского общества. Мне не совсем понятно, как московские адвокаты ощущают себя, будучи коллегами того, кто открыто призывает к терроризму. Предполагаю, что его последние высказывания будут обязательно соответствующим образом оценены компетентными органами", – заявил Бесхмельницын. Новиков* был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230306/chelyabinsk-1856158938.html

https://ria.ru/20230302/konflikt-1855274363.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

илья новиков, россия, москва, максим бесхмельницын, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия