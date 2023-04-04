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Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката - РИА Новости, 04.04.2023
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12:02 04.04.2023 (обновлено: 12:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/advokat-1862857967.html
Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката
Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката - РИА Новости, 04.04.2023
Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката
Министерство юстиции РФ в третий раз направило в Адвокатскую палату Москвы представление с просьбой лишить статуса адвоката Илью Новикова*, признанного... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:02
2023-04-04T12:03
илья новиков
россия
москва
максим бесхмельницын
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ в третий раз направило в Адвокатскую палату Москвы представление с просьбой лишить статуса адвоката Илью Новикова*, признанного иностранным агентом, сообщил журналистам замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын во вторник. По его словам, Новиков* систематически размещает в открытом доступе информацию и высказывания, "несовместимые со статусом адвоката Российской Федерации, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры". Первое представление о прекращении адвокатского статуса было направлено в Адвокатскую палату Москвы в июне прошлого года. Тогда квалификационная комиссия вынесла заключение о нарушении адвокатом Кодекса профессиональной этики. При этом было принято решение лишь о применении предупреждения. Второе представление было внесено в марте этого года (чем завершилось - данных нет). "Его высказывания подрывают репутацию, доверие к адвокатуре как к институту гражданского общества. Мне не совсем понятно, как московские адвокаты ощущают себя, будучи коллегами того, кто открыто призывает к терроризму. Предполагаю, что его последние высказывания будут обязательно соответствующим образом оценены компетентными органами", – заявил Бесхмельницын. Новиков* был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230306/chelyabinsk-1856158938.html
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илья новиков, россия, москва, максим бесхмельницын, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Илья Новиков, Россия, Москва, Максим Бесхмельницын, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
Минюст потребовал лишить Илью Новикова* статуса адвоката

Минюст направил в Адвокатскую палату Москвы просьбу лишить Илью Новикова статуса адвоката

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАдвокат Илья Новиков*
Адвокат Илья Новиков* - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Адвокат Илья Новиков*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ в третий раз направило в Адвокатскую палату Москвы представление с просьбой лишить статуса адвоката Илью Новикова*, признанного иностранным агентом, сообщил журналистам замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын во вторник.
«

"Минюстом России 4 апреля по очередным фактам нарушений И.С. Новиковым* законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в Адвокатскую палату города Москвы внесено третье представление о прекращении его статуса как адвоката", - сказал Бесхмельницын.

По его словам, Новиков* систематически размещает в открытом доступе информацию и высказывания, "несовместимые со статусом адвоката Российской Федерации, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры".
Первое представление о прекращении адвокатского статуса было направлено в Адвокатскую палату Москвы в июне прошлого года. Тогда квалификационная комиссия вынесла заключение о нарушении адвокатом Кодекса профессиональной этики. При этом было принято решение лишь о применении предупреждения. Второе представление было внесено в марте этого года (чем завершилось - данных нет).
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"Его высказывания подрывают репутацию, доверие к адвокатуре как к институту гражданского общества. Мне не совсем понятно, как московские адвокаты ощущают себя, будучи коллегами того, кто открыто призывает к терроризму. Предполагаю, что его последние высказывания будут обязательно соответствующим образом оценены компетентными органами", – заявил Бесхмельницын.
Новиков* был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Илья НовиковРоссияМоскваМаксим БесхмельницынМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Происшествия
 
 
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