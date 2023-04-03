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В ЛНР с начала года от украинских обстрелов погибли 32 человека - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zhertvy-1862600004.html
В ЛНР с начала года от украинских обстрелов погибли 32 человека
В ЛНР с начала года от украинских обстрелов погибли 32 человека - РИА Новости, 03.04.2023
В ЛНР с начала года от украинских обстрелов погибли 32 человека
Жертвами обстрелов со стороны Украины в Луганской народной республике с начала года стали 32 мирных жителя, 94 ранены, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:45
2023-04-03T11:45
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Жертвами обстрелов со стороны Украины в Луганской народной республике с начала года стали 32 мирных жителя, 94 ранены, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За три месяца с начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 67 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по 32 населенным пунктам республики... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 126 мирных жителей, из которых 32 человека погибло и 94 получили ранения. Погибло 2 ребенка, еще 7 детей были ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Противник выпустил за этот период 112 ракет из РСЗО HIMARS, 81 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, 10 ракет из РСЗО "Град", применил семь ударных БПЛА. По данным ведомства, разрушено и повреждено 269 домов и 77 объектов гражданской инфраструктуры, включая 8 медицинских и столько же образовательных учреждений.
https://ria.ru/20230403/tanki-1862593989.html
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украина, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
В ЛНР с начала года от украинских обстрелов погибли 32 человека

СЦКК ЛНР: с начала года в республике от украинских обстрелов погибли 32 человека

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Жертвами обстрелов со стороны Украины в Луганской народной республике с начала года стали 32 мирных жителя, 94 ранены, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За три месяца с начала 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 67 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по 32 населенным пунктам республики... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 126 мирных жителей, из которых 32 человека погибло и 94 получили ранения. Погибло 2 ребенка, еще 7 детей были ранены", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Противник выпустил за этот период 112 ракет из РСЗО HIMARS, 81 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, 10 ракет из РСЗО "Град", применил семь ударных БПЛА.
По данным ведомства, разрушено и повреждено 269 домов и 77 объектов гражданской инфраструктуры, включая 8 медицинских и столько же образовательных учреждений.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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