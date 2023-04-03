https://ria.ru/20230403/zerno-1862586319.html

Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых

Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 03.04.2023

Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых

Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых, субсидии будут направлены на возмещение части... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:02

2023-04-03T11:02

2023-04-03T11:15

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых, субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительством подготовлено постановление, которым уточняются правила предоставления субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. В прошлом году помощь таким аграриям была увеличена вдвое, до 20миллиардов рублей. Они продолжат получать государственную поддержку. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 миллиардов рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года", - сообщил Мишустин.Он заметил, что производство зерновых – это одно из самых эффективных направлений в российском агропромышленном комплексе. Достижение рекордных урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности России, для расширения экспортных поставок.

https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html

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михаил мишустин, россия, экономика