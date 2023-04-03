Рейтинг@Mail.ru
Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.04.2023 (обновлено: 11:15 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/zerno-1862586319.html
Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых
Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 03.04.2023
Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых
Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых, субсидии будут направлены на возмещение части... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:02
2023-04-03T11:15
михаил мишустин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых, субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительством подготовлено постановление, которым уточняются правила предоставления субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. В прошлом году помощь таким аграриям была увеличена вдвое, до 20миллиардов рублей. Они продолжат получать государственную поддержку. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 миллиардов рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года", - сообщил Мишустин.Он заметил, что производство зерновых – это одно из самых эффективных направлений в российском агропромышленном комплексе. Достижение рекордных урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности России, для расширения экспортных поставок.
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Правительство предусмотрело поддержку производителей зерновых

Правительство предусмотрело десять миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых, субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительством подготовлено постановление, которым уточняются правила предоставления субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. В прошлом году помощь таким аграриям была увеличена вдвое, до 20миллиардов рублей. Они продолжат получать государственную поддержку. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 миллиардов рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года", - сообщил Мишустин.
Он заметил, что производство зерновых – это одно из самых эффективных направлений в российском агропромышленном комплексе. Достижение рекордных урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности России, для расширения экспортных поставок.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна
23 марта, 19:11
 
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала