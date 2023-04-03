https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862730248.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 03.04.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:12

2023-04-03T18:12

2023-04-03T18:27

в мире

индонезия

северная суматра

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 14.59 по времени UTC (17.59 мск) в 60 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра. Очаг залегал на глубине 90 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

северная суматра

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в мире, индонезия, северная суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)