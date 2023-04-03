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Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения
Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения
Несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском отключали от электроэнергии из-за сильного землетрясения, которое произошло на полуострове в понедельник,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:26
2023-04-03T07:26
2023-04-03T09:05
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском отключали от электроэнергии из-за сильного землетрясения, которое произошло на полуострове в понедельник, сообщили в пресс-службе "Камчатскэнерго". В "Камчатскэнерго" уточнили, что ввели дополнительное оборудование, чтобы убрать дефицит мощности. Свет в отключенных микрорайонах появился спустя 23 минуты, уточнили энергетики. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила шесть баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатскэнерго, российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатскэнерго, Российская академия наук
Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения
Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского оставались без света из-за землетрясения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском отключали от электроэнергии из-за сильного землетрясения, которое произошло на полуострове в понедельник, сообщили в пресс-службе "Камчатскэнерго".
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"В результате сильного землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор № 2, в связи с чем возник дефицит мощности в размере 12 МВт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении пресс-службы.
В "Камчатскэнерго" уточнили, что ввели дополнительное оборудование, чтобы убрать дефицит мощности. Свет в отключенных микрорайонах появился спустя 23 минуты, уточнили энергетики.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН
сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила шесть баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
Ученый назвал землетрясение на Камчатке "заметным" для региона