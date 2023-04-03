https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549889.html

Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения

Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023

Часть Петропавловска-Камчатского осталась без света из-за землетрясения

Несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском отключали от электроэнергии из-за сильного землетрясения, которое произошло на полуострове в понедельник,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:26

2023-04-03T07:26

2023-04-03T09:05

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатскэнерго

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском отключали от электроэнергии из-за сильного землетрясения, которое произошло на полуострове в понедельник, сообщили в пресс-службе "Камчатскэнерго". В "Камчатскэнерго" уточнили, что ввели дополнительное оборудование, чтобы убрать дефицит мощности. Свет в отключенных микрорайонах появился спустя 23 минуты, уточнили энергетики. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила шесть баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 48 километров, глубина — 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549247.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатскэнерго, российская академия наук